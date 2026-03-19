2026 Yozgat Bayram Namazı Saat Kaçta? Yozgat ve İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri: Aydıncık Akdağmadeni Boğazlıyan Çayıralan Çekerek Kadışehri Saraykent Sarıkaya Şefaatli Sorgun Yenifakılı ve Yerköy bayram namazı saati
Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Yozgat’ta bayram namazı vakti belli oldu. Bayram sabahı camilere gitmek isteyen vatandaşlar, “Yozgat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Yozgat ve ilçelerinde bayram namazı saatleri…
Yozgat'ta Bayram Namazı Saat Kaçta?
Yozgat'ta 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı saat 07.15'te eda edilecek. Bayram sabahı birlik ve beraberlik içinde camilerde buluşmak isteyen vatandaşlar, erkenden saf tutacak.
Yozgat İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
İlçelere göre namaz vakitlerinde dakikalık değişiklikler olabilir. İşte Yozgat'ın ilçelerine göre bayram namazı saatleri:
Yozgat Merkez: 07.15
Akdağmadeni: 07.11
Aydıncık: 07.14
Boğazlıyan: 07.13
Çandır: 07.12
Çayıralan: 07.12
Çekerek: 07.13
Kadışehri: 07.11
Saraykent: 07.12
Sarıkaya: 07.13
Şefaatli: 07.15
Sorgun: 07.14
Yenifakılı: 07.14
Yerköy: 07.17
Bayram namazını camide kılmak isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”