YAŞAM Haberleri

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na Türkiye’yle birlikte ev sahipliği yapacak olan ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na Türkiye’yle birlikte ev sahipliği yapacak olan ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Avrupa Futbol Şampiyonası, 2032 yılında iki Akdeniz ülkesinin iş birliğiyle gerçekleştirilecektir.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) Türkiye ile birlikte ev sahipliği yapacak ülke hangisidir?

Türkiye ile birlikte bu dev organizasyona ev sahipliği yapacak olan ülke İtalya'dır. 10 Ekim 2023 tarihinde UEFA tarafından resmen duyurulan bu ortaklık kapsamında turnuva, her iki ülkeden belirlenecek beşer şehirde düzenlenecektir. Türkiye, tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşarken, İtalya daha önce 1968 ve 1980 yıllarında bu turnuvayı tek başına düzenlemiştir.

Cevap: İtalya

Kaynak: Haber Merkezi

