23 Nisan 1920’de TBMM, Ankara’da görevine başladıktan sonra kurulan ilk icra vekilleri heyetinin başkanı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Milli Mücadele'nin yönetim merkezi olarak Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi, açılışından hemen sonra yürütme görevini yerine getirecek bir hükümet kurma ihtiyacı duymuştur.
23 Nisan 1920'de kurulan ilk İcra Vekilleri Heyeti'nin başkanı kimdir?
3 Mayıs 1920 tarihinde seçilen ve TBMM'nin ilk hükümeti olma özelliği taşıyan I. İcra Vekilleri Heyeti'nin başkanı Mustafa Kemal Paşa (Atatürk)'dır. O dönemde yürürlükte olan sisteme göre Meclis Başkanı, aynı zamanda Hükümetin de (İcra Vekilleri Heyeti) başkanı sayılıyordu. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa, TBMM Başkanı sıfatıyla bu ilk heyetin de başkanlığını yürütmüştür.
