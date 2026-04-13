23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil araştırmaları hız kazandı. Öğrenciler, memurlar ve özel sektör çalışanları, 23 Nisan'ın bu yıl hangi güne denk geldiğini merak ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil araştırmaları hız kazandı. Öğrenciler, memurlar ve özel sektör çalışanları, 23 Nisan'ın bu yıl hangi güne denk geldiğini merak ediyor.2026 yılı resmi takvimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ülkemizde kutlanacak olması nedeniyle sorgulanıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu milli bayramın resmi tatil olup olmadığı da çalışanlar ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Milli bayram günlerinden biri olan 23 Nisan, bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Bu tarih, Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmakta olup, resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla, 23 Nisan'da kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve noterler kapalı olacak. Ayrıca, özel sektör çalışanları için de resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve çalışanlar ekstra mesai alacak.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim'in yarım gün sayılması nedeniyle toplam 15,5 gün resmi tatil olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER