28 Ocak TV Yayın Akışı: Manchester City - Galatasaray Maçı Saat Kaçta? Yeraltı, Kuruluş Orhan, Sahipsizler ve Eşref Rüya Yeni Bölüm Var mı?
Bu akşam televizyonlarda güzel bir çarşamba yaşanıyor. Bir yanda Kuruluş Orhan ve Yeraltı gibi dev yapımların yeni bölümleri, diğer yanda Galatasaray’ın İngiltere’deki Manchester City sınavı izleyiciyi bekliyor. Peki, hangi dizi hangi kanalda? Maç saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Dizi Severler Müjde: Yeni Bölümler Yayında!
Hafta ortasında sevilen yapımların akıbeti merak ediliyordu. "Bu akşam dizi var mı?" sorusu yanıtını buldu; popüler dizilerin tamamı yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak:
Kuruluş Orhan: Yeni bölümüyle ATV ekranlarında.
Yeraltı: İlk bölümüyle NOW TV'de.
Sahipsizler: Yeni bölümüyle Star TV'de.
Eşref Rüya: Yeni bölümüyle Kanal D'de.
Gecenin Finali: Manchester City - Galatasaray
Futbol dünyasının kalbi bu gece TRT 1'de atacak. Temsilcimiz Galatasaray, dev rakibi Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Maç Saati: 23:00.
Yayıncı Kuruluş: TRT 1.
Kanal Kanal 28 Ocak Yayın Akışı Listesi
Kanal
Program (Saat 20:00 ve Sonrası)
TRT 1
Çizmeli Kedi: Son Dilek (20:00) / Manchester City - Galatasaray (23:00)
ATV
Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)
NOW TV
Yeraltı (İlk Bölüm)
Star TV
Sahipsizler (Yeni Bölüm)
Kanal D
Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
Show TV
Eyvah Eyvah 3 (Sinema)
TRT 1 Akış Detayları (28 Ocak 2026)
TRT 1, akşam kuşağında hem çocuklara hem de futbol tutkunlarına hitap ediyor:
Önemli Not:
