29 harfli Türk alfabesinde 21 tane ünsüz harf varken kaç tane sessiz harf vardır? Kim Milyoner Olmak İster 7500 tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

29 harfli Türk alfabesinde 21 tane ünsüz harf varken kaç tane sessiz harf vardır? Kim Milyoner Olmak İster 7500 tl’lik soru

Türkçenin dil bilgisi kuralları ve terim anlamları üzerine kurulu bu soru, aslında bir kelime oyununa dayanmaktadır. Alfabemizi ve ses yapımızı incelerken kullandığımız terimlerin birbirinin yerini tuttuğunu bilmek cevabı bulmamızı sağlar.

Türk alfabesinde kaç tane "sessiz" harf vardır?

Dil bilgisi terminolojisinde harfler temel olarak ikiye ayrılır:

  1. Ünlü (Sesli) Harfler: A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü (Toplam 8 tane)

  2. Ünsüz (Sessiz) Harfler: B, C, Ç, D, F, G, Ğ, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z (Toplam 21 tane)

Görüldüğü üzere, ünsüz ve sessiz kelimeleri aynı harf grubunu ifade eden eş anlamlı terimlerdir. Bu nedenle, 21 tane ünsüz harfin olduğu bir alfabede doğal olarak 21 tane de sessiz harf bulunmaktadır.

Cevap: 21

Kaynak: Haber Merkezi

