29 Ocak 2026 Perşembe Hatay Namaz Vakitleri | Hatay’da Ezan Saat Kaçta Okunuyor?

Hatay namaz vakitleri, bölgedeki vatandaşlar tarafından ibadetlerini zamanında eda edebilmek amacıyla yakından takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 29 Ocak 2026 Perşembe günü için yayımladığı takvimde Hatay imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanı saatleri belli oldu.

Medeniyetlerin buluşma noktası Hatay'da, namaz vakitleri için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel verileri paylaşıldı. Müslümanlar için günün en önemli ibadeti olan beş vakit namaz, belirlenen vakit dilimleri içerisinde eda ediliyor. İslam alimleri, namazın vaktinde kılınmasının faziletini vurgularken, ezan sesinin bu kutsal vaktin başlangıcı olduğunu ifade ediyor.

Hicri 10 Şaban 1447 tarihine denk gelen 29 Ocak 2026 Perşembe gününde, Hatay il merkezi ve ilçelerinde namaz saatleri, dünyanın güneş etrafındaki konumuna bağlı olarak güncelleniyor.



İşte o vakitler:

29 OCAK 2026 HATAY GÜNCEL NAMAZ VAKİTLERİ



İmsak: 06:10

Güneş: 07:33

Öğle: 12:53

İkindi: 15:41

Akşam: 18:05

Yatsı: 19:21

Kaynak: Haber Merkezi