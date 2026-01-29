29 Ocak TV Yayın Akışı: FCSB - Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta? İnci Taneleri, Halef ve Veliaht Yeni Bölüm Bu Akşam mı?

Dizi Severler Müjde: Sevilen Yapımlar Yeni Bölümleriyle Yayında!
Hafta ortasının en çok merak edilen sorusu "Bu akşam dizi var mı?" yanıtını buldu. Popüler yapımların tamamı bu akşam yeni bölümleriyle hayranlarının karşısına çıkacak:
İnci Taneleri (Kanal D): Yeni bölümüyle dram ve heyecanı zirveye taşıyacak.
Veliaht (Show TV): Yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
Halef (NOW TV): Merakla beklenen yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
Kim Milyoner Olmak İster? (ATV): Yeni bölümüyle bilgi dolu bir akşam vaat ediyor.
Gecenin Dev Randevusu: FCSB - Fenerbahçe TRT 1'de!
Futbol dünyasının kalbi bu gece TRT 1 ekranlarında atacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki kritik mücadelesinde FCSB ile karşı karşıya geliyor.
Maç Saati: 23:00.
Yayıncı Kuruluş: TRT 1.
Kanal Kanal 29 Ocak Akşam Kuşağı Program Listesi
|Kanal
|Program / Dizi (Saat 20:00 ve Sonrası)
|Tür
|TRT 1
|Tete ve Masal / FCSB - Fenerbahçe
|Animasyon / Canlı Maç
|Kanal D
|İnci Taneleri
|Yeni Bölüm
|NOW TV
|Halef
|Yeni Bölüm
|Show TV
|Veliaht
|Yeni Bölüm
|ATV
|Kim Milyoner Olmak İster?
|Yarışma (Yeni Bölüm)
|Star TV
|Boneyard
|Yabancı Sinema
TRT 1 Yayın Akışı Detayları (29 Ocak 2026)
TRT 1, akşam kuşağında hem çocuklara hem de futbol tutkunlarına yönelik bir program hazırladı:
17:45: Lingo Türkiye (Yarışma)
19:00: Ana Haber
19:55: İddiaların Aksine
20:00: Tete ve Masal Rüyalar Diyarı (Sinema)
23:00: FCSB - Fenerbahçe (Canlı Maç)
