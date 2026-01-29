GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

29 Ocak TV Yayın Akışı: FCSB - Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta? İnci Taneleri, Halef ve Veliaht Yeni Bölüm Bu Akşam mı?

29 Ocak TV Yayın Akışı: FCSB - Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta? İnci Taneleri, Halef ve Veliaht Yeni Bölüm Bu Akşam mı?
Ekranlarda Perşembe gecesi yaşanıyor! Bir yanda İnci Taneleri, Halef ve Veliaht gibi sevilen yapımların yeni bölümleri; diğer yanda ise Fenerbahçe’nin Avrupa sınavı izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Peki, hangi dizi saat kaçta? FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte 29 Ocak 2026 akşam kuşağı rehberi...

Dizi Severler Müjde: Sevilen Yapımlar Yeni Bölümleriyle Yayında!

Hafta ortasının en çok merak edilen sorusu "Bu akşam dizi var mı?" yanıtını buldu. Popüler yapımların tamamı bu akşam yeni bölümleriyle hayranlarının karşısına çıkacak:

İnci Taneleri (Kanal D): Yeni bölümüyle dram ve heyecanı zirveye taşıyacak.

Veliaht (Show TV): Yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

Halef (NOW TV): Merakla beklenen yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Kim Milyoner Olmak İster? (ATV): Yeni bölümüyle bilgi dolu bir akşam vaat ediyor.

Gecenin Dev Randevusu: FCSB - Fenerbahçe TRT 1'de!

Futbol dünyasının kalbi bu gece TRT 1 ekranlarında atacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki kritik mücadelesinde FCSB ile karşı karşıya geliyor.

Maç Saati: 23:00.

Yayıncı Kuruluş: TRT 1.

Kanal Kanal 29 Ocak Akşam Kuşağı Program Listesi

Kanal Program / Dizi (Saat 20:00 ve Sonrası) Tür
TRT 1 Tete ve Masal / FCSB - Fenerbahçe Animasyon / Canlı Maç
Kanal D İnci Taneleri Yeni Bölüm
NOW TV Halef Yeni Bölüm
Show TV Veliaht Yeni Bölüm
ATV Kim Milyoner Olmak İster? Yarışma (Yeni Bölüm)
Star TV Boneyard Yabancı Sinema

TRT 1 Yayın Akışı Detayları (29 Ocak 2026)

TRT 1, akşam kuşağında hem çocuklara hem de futbol tutkunlarına yönelik bir program hazırladı:

17:45: Lingo Türkiye (Yarışma)

19:00: Ana Haber

19:55: İddiaların Aksine

20:00: Tete ve Masal Rüyalar Diyarı (Sinema)

23:00: FCSB - Fenerbahçe (Canlı Maç)

