30 Ocak TV Yayın Akışı: Kızılcık Şerbeti Bu Akşam mı? Arka Sokaklar Bu Akşam mı? Taşacak Bu Deniz Bu Akşam mı?
Ekranlarda Cuma günü fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, ekranların efsanesi Arka Sokaklar ve TRT 1’in iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak. Peki, hangi dizi saat kaçta? Diğer kanallarda hangi sinema filmleri var? İşte 30 Ocak 2026 Cuma akşamı TV rehberi...
Dizi Severlerin Listesi: Yeni Bölümler Yayında!
Hafta sonuna girerken "Bu akşam dizi var mı?" sorusu netlik kazandı. Cuma gecesinin popüler dizileri, kaldığı yerden devam ediyor:
Kızılcık Şerbeti (Show TV): Yeni bölümüyle dram ve entrikayı zirveye taşıyacak.
Arka Sokaklar (Kanal D): İstanbul sokaklarındaki macera 20. yılında da hız kesmeden sürüyor.
Taşacak Bu Deniz (TRT 1): Merakla beklenen yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
Kanal Kanal 30 Ocak Akşam Kuşağı Program Listesi
Kanal
Program / Dizi (Saat 20:00 ve Sonrası)
Tür / Durum
TRT 1
Taşacak Bu Deniz
Yeni Bölüm
Show TV
Kızılcık Şerbeti
Yeni Bölüm
Kanal D
Arka Sokaklar
Yeni Bölüm
Star TV
Erkek Güzeli Sefil Bilo
Yerli Sinema (Klasik)
ATV
A.B.İ.
Tekrar Bölüm
NOW TV
Yeraltı
Tekrar Bölüm
TRT 1 Yayın Akışı Detayları (30 Ocak 2026)
TRT 1 ekranlarında akşam kuşağı, hem bilgi hem de derinlikli bir hikaye vaat ediyor:
