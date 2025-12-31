31 Aralık (Bugün) Ankara’da Trafiğe Kapalı Yollar! Yılbaşı’nda Ankara’da Hangi Yollar Kapalı, Ne Zaman Açılacak?

Bugün (31 Aralık 2025) Ankara'da yılbaşı kutlamaları nedeniyle bazı yollar programlar sona erene kadar trafiğe kapalı olacak. Trafik düzenlemeleri, Emniyet Müdürlüğü'nün duyurusuyla uygulamaya konuldu ve akşam saatlerinden itibaren devreye giriyor.
31 Aralık (Bugün) Ankara'da Trafiğe Kapalı Yollar
31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren aşağıdaki yollar yılbaşı etkinlikleri süresince araç trafiğine kapatılacaktır:
Kapalı olacak ana yollar ve cadde bölümleri:
-
Atatürk Bulvarı (Sıhhiye Orduevi – Akay Kavşağı arası)
-
GMK Bulvarı (tamamı)
-
Milli Müdafaa Caddesi (tamamı)
-
Aşkabat Caddesi (Bahçeli 7. Cadde)
-
Bestekar Caddesi
-
Kızılırmak Caddesi
-
Olgunlar Caddesi
-
Selanik Caddesi
-
Tunalı Hilmi Caddesi
-
Azerbaycan Caddesi (Bahçeli 3. Cadde)
-
Yüksel Caddesi
-
Sakarya Caddesi
-
Kumrular Caddesi
-
Tunus Caddesi
-
Tuna Caddesi
-
Ziya Gökalp Caddesi (Kolej – Kızılay kavşak arası)
-
İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır, Bayındır sokakları
Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ve Kuleli caddeleri de programlar bitene kadar trafiğe kapatılabilir.
Yollar Ne Zaman Açılacak?
Bu kapatmalar yılbaşı etkinlikleri sonlanana kadar geçerli olacak. Etkinliklerin bitişiyle birlikte yollar yeniden araç trafiğine açılacaktır. Emniyet Müdürlüğü, ihtiyaç halinde ek düzenlemeler yapılabileceğini belirtmiştir.
Not: Ankara'daki bu trafik düzenlemeleri, yılbaşı kutlamaları ve kutlama alanlarındaki yoğunluğu yönetmek amacıyla uygulanıyor. Alternatif güzergâhları kullanmanız ve trafik işaretlerine dikkat etmeniz önerilir.
