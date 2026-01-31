GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

31 Ocak Cumartesi TV Yayın Akışı! Gönül Dağı Bu Akşam Var Mı? Güller ve Günahlar Bu Akşam Var Mı? Çifte Milyon Bu Akşam Var Mı?

Güncelleme Tarihi:

31 Ocak Cumartesi TV Yayın Akışı! Gönül Dağı Bu Akşam Var Mı? Güller ve Günahlar Bu Akşam Var Mı? Çifte Milyon Bu Akşam Var Mı?
Anadolu efsanesi Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve heyecan dolu yarışma Çifte Milyon yeni bölümleriyle bu akşam yayında. Popüler yapımların karşı karşıya geldiği bu gecede, hangi kanalda ne var? İşte 31 Ocak 2026 Cumartesi güncel yayın akışı...

Cumartesi Gecesinin "Yıldız" Yapımları

Hafta sonunun en çok izlenen yapımları, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor:

Gönül Dağı (TRT 1): Bozkırın sıcak hikâyesi yeni bölümüyle saat 20:00'de başlıyor.

Güller ve Günahlar (Kanal D): Zeynep ve Serhat'ın Galata Köprüsü'ndeki romantik anları bu akşam saat 20:00'de Kanal D'de.

Çifte Milyon (NOW TV): Büyük ödül heyecanı yeni bölümüyle saat 20:00'de NOW ekranlarında.

31 Ocak 2026 Kanal Kanal Yayın Akışı

Kanalların prime-time (ana kuşak) program dağılımı şu şekildedir:

Kanal Program / Dizi (20:00 ve Sonrası) Tür / Durum
TRT 1 Gönül Dağı Yeni Bölüm
Kanal D Güller ve Günahlar Yeni Bölüm
NOW TV Çifte Milyon Yeni Bölüm
Show TV Güldür Güldür Show Eğlence Programı
ATV Savaşçı Prenses Sinema / Program
Star TV Deli Dumrul Yerli Sinema
TV8 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler Yarışma

TRT 1 Yayın Akışı Detayları

TRT 1'de bu akşamın program takvimi şöyledir:

17:50: Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00: Ana Haber

20:00: Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

23:55: Pelin Çift İle Gündem Ötesi

