31 Ocak Cumartesi TV Yayın Akışı! Gönül Dağı Bu Akşam Var Mı? Güller ve Günahlar Bu Akşam Var Mı? Çifte Milyon Bu Akşam Var Mı?
- Güncelleme Tarihi:
Anadolu efsanesi Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve heyecan dolu yarışma Çifte Milyon yeni bölümleriyle bu akşam yayında. Popüler yapımların karşı karşıya geldiği bu gecede, hangi kanalda ne var? İşte 31 Ocak 2026 Cumartesi güncel yayın akışı...
Cumartesi Gecesinin "Yıldız" Yapımları
Hafta sonunun en çok izlenen yapımları, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor:
Gönül Dağı (TRT 1): Bozkırın sıcak hikâyesi yeni bölümüyle saat 20:00'de başlıyor.
Güller ve Günahlar (Kanal D): Zeynep ve Serhat'ın Galata Köprüsü'ndeki romantik anları bu akşam saat 20:00'de Kanal D'de.
Çifte Milyon (NOW TV): Büyük ödül heyecanı yeni bölümüyle saat 20:00'de NOW ekranlarında.
31 Ocak 2026 Kanal Kanal Yayın Akışı
Kanalların prime-time (ana kuşak) program dağılımı şu şekildedir:
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”