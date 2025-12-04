3 Aralık Masterchef Türkiye’de 4. ceketi kim kazandı? MasterChef son ceketi kim kazandı?
MasterChef Türkiye’de 3 Aralık Çarşamba akşamı büyük heyecan yaşandı. Kalan yarışmacılar, bal ve zencefil temalı yaratıcı tabaklar hazırlayarak son ceketi kazanmak için mücadele etti. Konuk jüri Ömür Akkor’un da değerlendirme yaptığı gecede, hazırlanan tabaklar jüri üyeleri tarafından tek tek puanlandı. Peki, 3 Aralık Çarşamba günü 4. şef ceketini kazanan isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye’de öne çıkan detaylar…
MasterChef'te 4. ceket oyunu bu bölümün en çok konuşulan konusu oldu. Ömür Akkor'un tabağını en başarılı şekilde çıkarmaya çalışan yarışmacılar arasından biri, gecenin sonunda ceketin sahibi olmaya hak kazandı. Peki MasterChef'te ceketi kim aldı? 3 Aralık Çarşamba günü 2. ceket duyuruldu mu? İşte yarışmanın son bölümünden öne çıkanlar…
MasterChef'te İlk Ceketi Kim Kazandı?
İlk şef ceketi ise Çağatay'ın oldu.
MasterChef'te 2. Ceketi Kim Aldı?
Yarışmada ikinci ceket ödülüne ulaşan isim Sezer oldu.
MasterChef'te 3. Ceketi Kim Kazandı?
İki aşamalı mücadelenin ardından haftanın 3. şef ceketi Özkan'a verildi.
MasterChef'te 4. Ceketi Kim Aldı?
Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda 48 puana ulaşan Hakan, 4. ve son ceketin sahibi oldu.
Böylece finale kalan dört isim de netleşti: Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan.
