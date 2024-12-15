3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü’nde düşüş sürüyor

Kocaeli ve Sakarya’da yaşayan yaklaşık 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü’nde yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle su seviyesindeki düşüş sürüyor. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda 8 milyon 819 metreküp su kaldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre doluluk oranı yüzde 17 seviyesinde ölçüldü. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda 8 milyon 819 metreküp su kaldı.

Hem Sapanca Gölü'nden yapılan su takviyesi hem de yer altı kuyularının devreye alınmasıyla yaklaşık 1 aydır su seviyesinin korunmaya çalışıldığı öğrenildi. Geçen yıl aynı ayda doluluk, yüzde 55 ile 28 milyon 270 metreküp olarak ölçülmüştü.

SU TAKVİYESİ DEVAM EDİYOR

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı, maksimum doluluğu 32,20 metre olan Sapanca Gölü'nde ise su seviyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre 29,96 metre olarak ölçüldü. Sıcaklıların mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi ve yağışların azalması nedeniyle haziran ayı itibarıyla Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajı'na yapılan su takviyesinin devam ettirildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA