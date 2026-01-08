GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

4 Kasım 2025’te seçilen New York’un ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani nerelidir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

New York siyasi tarihinde bir dönüm noktası olan 4 Kasım 2025 seçimlerinde zafer kazanan Zohran Mamdani, çok kültürlü bir geçmişe ve köklü bir aile mirasına sahiptir.

Zohran Mamdani Nerelidir?

Doğru Cevap: Uganda doğumludur (Hint kökenlidir).

Zohran Mamdani, 18 Ekim 1991 tarihinde Uganda'nın başkenti Kampala'da dünyaya gelmiştir. Aile kökenleri ise Hindistan'a dayanmaktadır. Hayatının ilk yıllarını Uganda ve Güney Afrika'da geçirdikten sonra 7 yaşındayken ailesiyle birlikte New York'a göç etmiştir.

Ailesi ve Kimliği Hakkında Detaylar

Zohran Mamdani'nin hem baba hem de anne tarafı dünya çapında tanınmış isimlerdir:

  • Babası: Ünlü Ugandalı akademisyen ve yazar Mahmood Mamdani'dir. Babasının ailesi Hindistan'ın Gucerat bölgesinden Uganda'ya göç etmiş bir "Hint-Ugandalı" topluluğuna mensuptur.

  • Annesi: "Muson Düğünü" ve "Selam Bombay!" gibi filmleriyle tanınan dünyaca ünlü Hintli yönetmen Mira Nair'dir.

  • Eğitimi ve Kariyeri: ABD vatandaşı olan Mamdani, Bowdoin College'dan mezun olmuş ve siyasete girmeden önce New York'ta konut savunuculuğu ve rap müzik (sahne adıyla "Mr. Cardamom") yapmıştır.

Zohran Mamdani, 1 Ocak 2026'da göreve başlayarak New York tarihinin ilk Müslüman, ilk Güney Asya kökenli ve Afrika doğumlu ilk belediye başkanı olarak tarihe geçmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi

