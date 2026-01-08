4 Kasım 2025’te seçilen New York’un ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani nerelidir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

New York siyasi tarihinde bir dönüm noktası olan 4 Kasım 2025 seçimlerinde zafer kazanan Zohran Mamdani, çok kültürlü bir geçmişe ve köklü bir aile mirasına sahiptir.
Zohran Mamdani Nerelidir?
Doğru Cevap: Uganda doğumludur (Hint kökenlidir).
Zohran Mamdani, 18 Ekim 1991 tarihinde Uganda'nın başkenti Kampala'da dünyaya gelmiştir. Aile kökenleri ise Hindistan'a dayanmaktadır. Hayatının ilk yıllarını Uganda ve Güney Afrika'da geçirdikten sonra 7 yaşındayken ailesiyle birlikte New York'a göç etmiştir.
Ailesi ve Kimliği Hakkında Detaylar
Zohran Mamdani'nin hem baba hem de anne tarafı dünya çapında tanınmış isimlerdir:
-
Babası: Ünlü Ugandalı akademisyen ve yazar Mahmood Mamdani'dir. Babasının ailesi Hindistan'ın Gucerat bölgesinden Uganda'ya göç etmiş bir "Hint-Ugandalı" topluluğuna mensuptur.
-
Annesi: "Muson Düğünü" ve "Selam Bombay!" gibi filmleriyle tanınan dünyaca ünlü Hintli yönetmen Mira Nair'dir.
-
Eğitimi ve Kariyeri: ABD vatandaşı olan Mamdani, Bowdoin College'dan mezun olmuş ve siyasete girmeden önce New York'ta konut savunuculuğu ve rap müzik (sahne adıyla "Mr. Cardamom") yapmıştır.
Zohran Mamdani, 1 Ocak 2026'da göreve başlayarak New York tarihinin ilk Müslüman, ilk Güney Asya kökenli ve Afrika doğumlu ilk belediye başkanı olarak tarihe geçmiştir.
