GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,47
STERLİN
56,81
GRAM
5.822,06
ÇEYREK
9.574,82
YARIM ALTIN
19.054,37
CUMHURİYET ALTINI
37.988,20
YAŞAM Haberleri

5 ARALIK KARAMAN ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ | Karaman’da yarın elektrikler kesiliyor! Medaş ilçe ilçe açıkladı

5 ARALIK KARAMAN ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ | Karaman’da yarın elektrikler kesiliyor! Medaş ilçe ilçe açıkladı
MEDAŞ Karaman’daki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte sokak sokak Karaman’da elektrik kesintisi yaşanılacak bölgeler listesi...

MEDAŞ Karaman'ın bazı mahallelerde yapılan bakım onarım çalışmaları neticesinde elektrik kesintisi gerçekleşeceğini duyurdu.

Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar, "Karaman'ın hangi ilçelerinde elektrik kesilecek, Karaman'da elektrik ne zaman kesilecek?” gibi soruları internette araştırıyor.

Karaman'da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek; TIKLAYINIZ

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER