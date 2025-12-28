A, b, c diye başlayıp Türk alfabesindeki 29 harfi sırasıyla sayan birinin söyleyeceği son üç harf hangisi olur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez Türkçe ve alfabe bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Türk alfabesindeki harf sıralamasını doğru bilenlerin kolayca yanıtlayabileceği soru merak uyandırdı.
"A, b, c” diye başlayıp Türk alfabesindeki 29 harfi sırasıyla sayan birinin söyleyeceği son üç harf hangisi olur?
A: d, e, f
B: j, k, l
C: p, r, s
D: v, y, z
Doğru cevap: D) v, y, z
Kaynak: Haber Merkezi