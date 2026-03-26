ABD’de 2020-2022 yılları arasında ölen ve bir mesleğe kayıtlı olan 8.972.221 kişinin ölüm belgeleriyle yapılan bir araştırmada, hangisinin alzaymır kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu görülmüştür?

ABD'de 2020-2022 yılları arasındaki 8,9 milyon ölüm belgesi üzerinde yapılan kapsamlı CDC (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) araştırmasında, Alzheimer kaynaklı ölüm oranları meslek gruplarına göre analiz edilmiştir.
Bu araştırma sonuçlarına göre, Alzheimer kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu görülen grup:
Taksi, Ambulans ve Otobüs Şoförleri (Ulaşım ve Materyal Taşıma İşçileri)
Araştırmanın detayları ve senin seçeneklerinle ilgili bulgular şöyledir:
Şoförler (En Düşük Risk): Sürekli dikkat gerektiren araç kullanma eylemi, yoğun görsel-mekânsal algı kullanımı ve trafikteki anlık karar verme süreçleri "bilişsel rezervi" canlı tutar. Bu gruptaki Alzheimer ölüm oranı diğer mesleklere göre anlamlı derecede düşük çıkmıştır.
Tercümanlar ve Editörler: Sanılanın aksine, eğitim seviyesi yüksek olan bu grupta risk şoförlere göre daha yüksek çıkabilmektedir. Eğitim koruyucu bir faktör olsa da, sedanter (hareketsiz) yaşam tarzı bu avantajı dengeleyebiliyor.
Çilingirler ve Marangozlar: Fiziksel beceri gerektiren bu meslekler orta sıralarda yer almaktadır.
Hasta ve Bebek Bakıcıları: Bu grup, araştırmada Alzheimer kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu gruplardan biri olarak saptanmıştır. Bunun nedenleri arasında yüksek stres, duygusal tükenmişlik ve düşük gelir düzeyi gibi faktörler gösterilmektedir.
Kaynak: Haber Merkezi