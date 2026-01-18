ABD’de ulaştırma alanında 2000-2009 arasında gerçekleşen kazalar üzerine yapılan akademik bir araştırmaya göre motosiklet kullanırken ölme riski uçak yolculuğunda ölme riskinin kaç katıdır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru
Ulaşım araçlarının güvenliği üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, seyahat edilen mesafe ve yolcu başına düşen ölüm istatistiklerini karşılaştırdığında çarpıcı veriler ortaya koymaktadır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 2000-2009 yıllarını kapsayan geniş çaplı bir akademik araştırma, farklı ulaşım modları arasındaki risk farkını istatistiksel olarak gözler önüne sermiştir.
Motosiklet ile seyahat etmek, uçak yolculuğuna kıyasla ne kadar daha risklidir?
Havacılık sektörü, dünyanın en sıkı denetlenen ve en güvenli ulaşım yöntemi olarak kabul edilirken; motosiklet kullanımı, sürücünün dış etkenlere en açık olduğu ulaşım türüdür. Yapılan akademik analizler, kat edilen her bir mil başına düşen ölüm vakalarını incelediğinde; motosiklet kullanıcılarının hayatını kaybetme olasılığının, ticari bir uçuşta bulunan yolcuya göre devasa bir farkla daha yüksek olduğunu kanıtlamıştır. Bu istatistik, araçların güvenlik donanımları ve trafik koşulları arasındaki uçurumu bir kez daha doğrulamıştır.
