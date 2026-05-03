GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,150 TL
EURO
52,850 TL
STERLİN
61,400 TL
GRAM
6.710 TL
ÇEYREK
11.067 TL
YARIM
21.939 TL
CUMHURİYET
43.287 TL
YAŞAM Haberleri

ABD merkezli UFC’de, basın önünde maç öncesi birbiriyle yüzleşen 152 dövüşçünün fotoğraflan analiz edilerek yapılan bir çalışmaya göre, hangisini fazla yapanlann karşılaşmayı kaybetmesi daha olasıdır?

- Güncelleme Tarihi:

ABD merkezli UFC’de, basın önünde maç öncesi birbiriyle yüzleşen 152 dövüşçünün fotoğraflan analiz edilerek yapılan bir çalışmaya göre, hangisini fazla yapanlann karşılaşmayı kaybetmesi daha olasıdır?

UFC Analizi Şaşırttı: Maç Öncesi Gülümsemek Kaybetme Belirtisi Olabilir

​LAS VEGAS – Karma dövüş sanatlarının (MMA) zirvesi kabul edilen UFC organizasyonunda, dövüşçülerin maç öncesi yüzleşmelerine dair yapılan sıra dışı bir bilimsel araştırma, spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. Toplam 152 dövüşçünün basın önündeki fotoğraf ve görüntüleri üzerinde yapılan detaylı analizlere göre, yüzleşme sırasında rakibine karşı fazla gülümseyen dövüşçülerin karşılaşmayı kaybetme olasılığının daha yüksek olduğu saptandı.

​Gülümseme Bir Savunma Mekanizması mı?

​Bilim insanları ve psikologlar tarafından yürütülen çalışmada, dövüşçülerin yüz ifadeleri ile maç sonuçları arasındaki korelasyon incelendi. Araştırmanın öne çıkan çarpıcı bulguları şunlardır:

​Bilinçaltı Sinyalleri: Analizler, yüzleşme anında yoğun şekilde gülümseyen sporcuların, bu ifadeyi farkında olmadan bir "yatıştırma" veya "kaygı gizleme" mekanizması olarak kullandığını gösteriyor.

​Saldırganlık ve Odaklanma: Gülümsemeyen, daha ciddi veya hafif saldırgan (agresif) bir ifade takınan dövüşçülerin, fiziksel mücadeleye zihinsel olarak daha hazır oldukları ve bu durumun galibiyet oranlarına olumlu yansıdığı gözlemlendi.

​İstatistiksel Veri: Fotoğrafları incelenen 152 dövüşçü arasında, en fazla gülümseyenlerin rakiplerine oranla kaybetme ihtimalinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla olduğu belirlendi.

​Spor psikolojisi uzmanları, bu durumun dövüşçünün "tehdit algısı" ile ilgili olduğunu belirtiyor. Yüzleşme anında rakibi karşısında istemsizce gülümseyen bir dövüşçünün, rakibini daha büyük bir tehdit olarak algıladığı ve bu durumun performansına negatif yansıdığı düşünülüyor. UFC dünyasında "face-off" olarak bilinen bu anların, sadece bir şovdan ibaret olmadığı ve dövüşün sonucuna dair önemli psikolojik ipuçları barındırdığı bu çalışma ile bilimsel bir zemine taşınmış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER