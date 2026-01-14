ABD tarihinde haksız yere en uzun süre cezaevinde kalan kişi olan ve 71 yaşında tahliye olan Glynn Simmons, suçsuz yere kaç yıl hapis yatmıştır? 3’Te 3 Tarih sorusu

ABD hukuk tarihinin en trajik adalet hatalarından biri olarak kayıtlara geçen bu olay, masum bir insanın hayatının büyük bir kısmını demir parmaklıklar ardında geçirmesine neden olmuştur. 1974 yılında işlenen bir cinayetle ilgili olarak, hiçbir somut delil olmaksızın suçlu bulunan bu kişi, adaletin yerini bulması için on yıllarca beklemek zorunda kalmıştır.

Glynn Simmons, Suçsuz Yere Kaç Yıl Hapis Yatmıştır?

Doğru Cevap: 48 yıl 5 ay 18 gün

1975 yılında Oklahoma'da bir içki dükkanı soygunu ve cinayetiyle suçlanarak idam cezasına çarptırılan Glynn Simmons, daha sonra bu cezasının müebbete çevrilmesiyle hapis hayatına devam etmiştir. Simmons, davasındaki kilit kanıtların savunma ekibinden gizlendiğinin ortaya çıkması üzerine Temmuz 2023'te tahliye edilmiş ve Aralık 2023'te resmen aklanmıştır. Toplamda 17.568 gününü hapiste geçiren Simmons, ABD tarihinde suçsuzluğu kanıtlanıp tahliye edilen "en uzun süre hapis yatmış kişi" ünvanıyla tarihe geçmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi