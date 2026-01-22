Abdülhak Hamid Tarhan veremden vefatı ardına Makber şiirini yazdığı ilk eşinin cenaze töreninden ne kadar sonra ikinci eşiyle evlenmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru
Türk edebiyatının en dokunaklı yas şiiri olan "Makber", Abdülhak Hamid Tarhan'ın ilk eşi Fatma Hanım'ı kaybetmesinin ardından döktüğü gözyaşlarının bir nişanesi olarak kabul edilir. Eşinin 1885 yılındaki vefatıyla büyük bir yıkım yaşayan şair, bu acıyı Türk şiirinin en sarsıcı mısralarına dönüştürmüştür.
Abdülhak Hamid Tarhan, veremden vefatı ardına "Makber" şiirini yazdığı ilk eşinin cenaze töreninden ne kadar sonra ikinci eşiyle evlenmiştir?
Edebiyat dünyasında eşine az rastlanır bu yas süreci, zamanla yerini yeni bir hayat kurma çabasına bırakmıştır. Fatma Hanım'ın vefatının ve o meşhur şiirin yazılmasının ardından geçen uzun yas ve yalnızlık döneminden sonra şair, hayatını yeniden birleştirme kararı almıştır. Abdülhak Hamid Tarhan, Fatma Hanım'ın vefatından tam 5 yıl sonra, 1890 yılında ikinci eşi olan Nelly Clowes ile dünya evine girmiştir.
