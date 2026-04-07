ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI 2026: Başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak, kadrolar nasıl şekillenecek?

Binlerce adayın merakla takip ettiği Adalet Bakanlığı’nın 15 bin personel alımına ilişkin süreçte geri sayım sürüyor. 2026 yılı kamu istihdam planı kapsamında gerçekleştirilecek bu geniş çaplı alım için adaylar, yayımlanacak resmi ilanı bekliyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı 15 bin personel alımı sürecinde dikkatler resmi ilan tarihine odaklandı. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında ihtiyaç duyulan kadroların karşılanması amacıyla yapılacak bu büyük alımda, ilan metninin nisan ayı içinde yayımlanması bekleniyor.

İşte 2026 yılı Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru süreci ve takvimle ilgili son gelişmeler…

Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı Ne Zaman?

Adalet Bakanlığı'nın planladığı personel alımına ilişkin başvuru süreci henüz resmi olarak başlamış değil.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, kapsamlı alıma ilişkin ilan metni hazırlıklarında sona yaklaşıldı. Başvuru şartları ile kadro dağılımına dair detayların kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

İlk değerlendirmeler doğrultusunda, söz konusu alım ilanının nisan ayının ilk günlerinde yayımlanmasının öngörüldüğü ifade ediliyor.

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

Resmi ilanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı kesinlik kazanacak. Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarında oluşan personel ihtiyacını karşılamayı amaçlayan alımın, geniş bir meslek yelpazesini kapsaması bekleniyor.

Açılması öngörülen kadrolar ise şu şekilde:

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

Mübaşir

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Teknisyen ve Tekniker

Hemşire ve Sağlık Teknikeri

Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

Mühendis ve İstatistikçi

İşaret Dili Tercümanı

Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER