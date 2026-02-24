ADANA İMSAKİYE 2026 (SAHUR SAATİ ve İFTAR SAATİ) Bugün Adana’da iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı? Adana sahur vakti ne zaman?

25 ŞUBAT ADANA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
İmsakiye bilgilerine göre 25 Şubat Çarşamba günü (Ramazan'ın 7. günü) Adana için sahur (imsak) vakti 05:49 olarak açıklandı.
24 ŞUBAT ADANA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
İmsakiye bilgilerine göre 24 Şubat Salı günü (Ramazan'ın 6. günü) Adana için iftar vakti 18:34 olarak açıklandı.
ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 GÜNLÜK LİSTE
1. Gün (19.02.2026): İmsak: 05:56 | İftar: 18:29
2. Gün (20.02.2026): İmsak: 05:55 | İftar: 18:30
3. Gün (21.02.2026): İmsak: 05:54 | İftar: 18:31
4. Gün (22.02.2026): İmsak: 05:53 | İftar: 18:32
5. Gün (23.02.2026): İmsak: 05:52 | İftar: 18:33
6. Gün (24.02.2026): İmsak: 05:50 | İftar: 18:34
7. Gün (25.02.2026): İmsak: 05:49 | İftar: 18:35
8. Gün (26.02.2026): İmsak: 05:48 | İftar: 18:36
9. Gün (27.02.2026): İmsak: 05:47 | İftar: 18:37
10. Gün (28.02.2026): İmsak: 05:45 | İftar: 18:38
11. Gün (01.03.2026): İmsak: 05:44 | İftar: 18:39
12. Gün (02.03.2026): İmsak: 05:43 | İftar: 18:40
13. Gün (03.03.2026): İmsak: 05:41 | İftar: 18:41
14. Gün (04.03.2026): İmsak: 05:40 | İftar: 18:42
15. Gün (05.03.2026): İmsak: 05:38 | İftar: 18:43
16. Gün (06.03.2026): İmsak: 05:37 | İftar: 18:44
17. Gün (07.03.2026): İmsak: 05:36 | İftar: 18:45
18. Gün (08.03.2026): İmsak: 05:34 | İftar: 18:46
19. Gün (09.03.2026): İmsak: 05:33 | İftar: 18:47
20. Gün (10.03.2026): İmsak: 05:31 | İftar: 18:48
21. Gün (11.03.2026): İmsak: 05:30 | İftar: 18:49
22. Gün (12.03.2026): İmsak: 05:28 | İftar: 18:50
23. Gün (13.03.2026): İmsak: 05:27 | İftar: 18:50
24. Gün (14.03.2026): İmsak: 05:25 | İftar: 18:51
25. Gün (15.03.2026): İmsak: 05:24 | İftar: 18:52
26. Gün (16.03.2026): İmsak: 05:22 | İftar: 18:53
27. Gün (17.03.2026): İmsak: 05:21 | İftar: 18:54
28. Gün (18.03.2026): İmsak: 05:19 | İftar: 18:55
29. Gün (19.03.2026): İmsak: 05:18 | İftar: 18:56
Kaynak: Haber Merkezi