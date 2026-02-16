Adana Ramazan İmsakiyesi 2026: Adana’da ilk sahur ve ilk oruç ne zaman, saat kaçta?

2026 yılı Ramazan ayı yaklaşırken Adana'da oruç tutacak vatandaşlar ilk sahur ve ilk iftar saatlerini merak ediyor. Adana için hazırlanan 2026 Ramazan imsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri netleşti. İşte güncel ve kesin vakitlerle Adana Ramazan imsakiyesi detayları.

Adana'da İlk Sahur Ne Zaman, Saat Kaçta?

2026 yılında Ramazan ayının ilk orucu için Adana'da ilk sahura 19 Şubat 2026 Perşembe günü kalkılacak.

İlk sahur vakti (imsak) 05:56 olarak belirlendi. Bu saat itibarıyla yeme içme sona erecek ve ilk oruç niyetleri yapılacak.

Adana'da İlk İftar Saat Kaçta Yapılacak?

Adana'da Ramazan ayının ilk iftarı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18:29'da açılacak. Böylece Adanalılar, Ramazan ayının ilk orucunu akşam ezanıyla birlikte açmış olacak.

Adana Ramazan İmsakiyesi 2026'da Sahur ve İftar Saatleri Nasıl Değişiyor?

2026 Ramazan imsakiyesine göre Adana'da:

Sahur (imsak) saatleri Ramazan ayı boyunca 05:56'dan 05:18'e kadar kademeli olarak erkene çekiliyor.

İftar (akşam) saatleri ise 18:29'dan 18:56'ya kadar her gün birkaç dakika geçe doğru ilerliyor.

Ramazan'ın son günü olan 19 Mart 2026 Perşembe günü sahur vakti 05:18, iftar vakti ise 18:56 olarak uygulanacak.

Adana Ramazan İmsakiyesi 2026

Gün Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı 1 19 Şubat 2026 Perşembe 05:56 07:16 12:58 16:00 18:29 19:44 2 20 Şubat 2026 Cuma 05:55 07:15 12:57 16:01 18:30 19:45 3 21 Şubat 2026 Cumartesi 05:54 07:14 12:57 16:02 18:31 19:46 4 22 Şubat 2026 Pazar 05:53 07:12 12:57 16:03 18:32 19:47 5 23 Şubat 2026 Pazartesi 05:52 07:11 12:57 16:03 18:33 19:48 6 24 Şubat 2026 Salı 05:50 07:10 12:57 16:04 18:34 19:49 7 25 Şubat 2026 Çarşamba 05:49 07:08 12:57 16:05 18:35 19:50 8 26 Şubat 2026 Perşembe 05:48 07:07 12:57 16:05 18:36 19:50 9 27 Şubat 2026 Cuma 05:47 07:06 12:56 16:06 18:37 19:51 10 28 Şubat 2026 Cumartesi 05:45 07:05 12:56 16:07 18:38 19:52 11 01 Mart 2026 Pazar 05:44 07:03 12:56 16:07 18:39 19:53 12 02 Mart 2026 Pazartesi 05:43 07:02 12:56 16:08 18:40 19:54 13 03 Mart 2026 Salı 05:41 07:00 12:56 16:08 18:41 19:55 14 04 Mart 2026 Çarşamba 05:40 06:59 12:55 16:09 18:42 19:56 15 05 Mart 2026 Perşembe 05:38 06:58 12:55 16:10 18:43 19:57 16 06 Mart 2026 Cuma 05:37 06:56 12:55 16:10 18:44 19:58 17 07 Mart 2026 Cumartesi 05:36 06:55 12:55 16:11 18:45 19:59 18 08 Mart 2026 Pazar 05:34 06:53 12:55 16:11 18:46 20:00 19 09 Mart 2026 Pazartesi 05:33 06:52 12:54 16:12 18:47 20:01 20 10 Mart 2026 Salı 05:31 06:51 12:54 16:12 18:48 20:02 21 11 Mart 2026 Çarşamba 05:30 06:49 12:54 16:13 18:49 20:03 22 12 Mart 2026 Perşembe 05:28 06:48 12:54 16:13 18:50 20:04 23 13 Mart 2026 Cuma 05:27 06:46 12:53 16:14 18:50 20:05 24 14 Mart 2026 Cumartesi 05:25 06:45 12:53 16:14 18:51 20:06 25 15 Mart 2026 Pazar 05:24 06:43 12:53 16:15 18:52 20:07 26 16 Mart 2026 Pazartesi 05:22 06:42 12:52 16:15 18:53 20:08 27 17 Mart 2026 Salı 05:21 06:40 12:52 16:15 18:54 20:09 28 18 Mart 2026 Çarşamba 05:19 06:39 12:52 16:16 18:55 20:09 29 19 Mart 2026 Perşembe 05:18 06:37 12:52 16:16 18:56 20:10

Kaynak: Haber Merkezi