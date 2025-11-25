GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Adana’ya Kar Yağacak mı? Adana’ya Kar Ne Zaman Yağacak? Adana’ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Adana 5 Günlük Hava Durumu

Adana'da yağışların etkili olmasıyla birlikte vatandaşların aklındaki soru "Adana'ya kar yağacak mı?” oldu. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi ve yağışların yağmur şeklinde görülmesi, şehirde kısa vadede kar ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. İşte Meteoroloji'nin Adana için güncel tahminleri…

Adana'ya Kar Yağacak mı?

Adana'da sıcaklıkların 19–25°C aralığında seyretmesi nedeniyle kar yağışı beklenmiyor. Yağışlar gökgürültülü sağanak ve bulut geçişleri şeklinde devam edecek.

Adana'ya Kar Ne Zaman Yağacak?

Kasım ayının son günlerinde sıcaklıkların oldukça yüksek seyretmesi kar ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor. Adana'da kar olasılığının oluşması için sıcaklıkların ciddi şekilde düşmesi gerekiyor. Bu nedenle şehirde kar için en olası dönem Ocak–Şubat ayları olarak değerlendiriliyor.

Adana'ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?

25 Kasım Salı günü gökgürültülü sağanak yağış etkili olurken sıcaklıklar 15°C / 19°C aralığında seyredecek. 26 Kasım Çarşamba günü ise hava az bulutlu olacak ve sıcaklıklar 12°C / 23°C seviyelerine yükselecek. Bu nedenle hem bugün hem de yarın Adana'da kar yağışı beklenmiyor.

Adana 5 Günlük Hava Durumu

  • 25 Kasım Salı – Gökgürültülü Sağanak Yağışlı – 15°C / 19°C
  • 26 Kasım Çarşamba – Az Bulutlu – 12°C / 23°C
  • 27 Kasım Perşembe – Parçalı Bulutlu – 11°C / 24°C
  • 28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – 12°C / 25°C
  • 29 Kasım Cumartesi – Çok Bulutlu – 12°C / 24°C

Kaynak: Haber Merkezi

