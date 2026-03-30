Adını üzerine 19.’da inşa edilmiş karantina tesislerinden almış Karantina Adası nerededir? Milyoner Sorusu
- Güncelleme Tarihi:
Adını üzerine 19.'da inşa edilmiş karantina tesislerinden almış Karantina Adası nerededir?
Adını üzerine 19.'da inşa edilmiş karantina tesislerinden almış Karantina Adası nerededir?
Cevap:
"Karantina Adası” olarak bilinen yer, İzmir'in Urla ilçesinde bulunur.
Adını, 19. yüzyılda burada kurulan ve gemilerden gelen yolcuların hastalık taşıyıp taşımadığını kontrol etmek için kullanılan karantina tesislerinden almıştır. Günümüzde bölge Urla Karantina Adası olarak bilinir.
Urla Karantina Adası, özellikle 19. yüzyılda bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla kullanılmıştır.
O dönemde deniz yoluyla gelen gemiler, beraberinde kolera, veba ve tifo gibi salgın hastalıkları taşıyabiliyordu. Bu nedenle:
Gemilerden gelen yolcular hemen karaya alınmazdı
Önce adada belirli bir süre gözlem altında tutulurlardı (karantina)
Hasta olanlar tedavi edilir, sağlıklı olanların ise ülkeye girişine izin verilirdi
Kısacası, bu ada bir nevi sağlık kontrol ve izolasyon merkezi olarak hizmet vererek salgınların Osmanlı topraklarına yayılmasını engellemek için kullanılmıştır.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”