Adıyaman’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Adıyaman’da okul var mı, yok mu? Adıyaman valiliği açıklama yaptı mı?

Adıyaman'da etkisini artıran yoğun kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı Valilikten eğitimle ilgili önemli bir açıklama geldi. Alınan karar doğrultusunda il genelinde okullar için tatil kararı verildi.

2 Ocak Cuma Günü Adıyaman'da Okullar Var mı, Yok mu?

Adıyaman Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda yaptığı değerlendirmede, yoğun kar yağışının ardından il genelinde kuvvetli buzlanma riskinin oluştuğunu belirtti. Bu durumun trafik güvenliğini tehlikeye atabileceği, ulaşımda aksamalara neden olabileceği ve öğrencilerin güvenliğini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi. Bu gerekçelerle 2 Ocak 2026 Cuma günü Adıyaman genelinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Tatil Kararı Hangi Eğitim Kurumlarını Kapsıyor?

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tatil kararının il genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarını kapsadığı bildirildi. Buna göre resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilirken, rehabilitasyon merkezlerinin de tatil kapsamında yer aldığı kaydedildi.

Kamu Çalışanları İçin İdari İzin Uygulaması

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin yanı sıra 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının da 2 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilikten Buzlanma Uyarısı

Yetkililer, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürebileceğine dikkat çekerek, vatandaşların özellikle ulaşımda dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

