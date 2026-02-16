GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Adıyaman Ramazan İmsakiyesi 2026: Adıyaman’da ilk sahur ve ilk oruç ne zaman, saat kaçta?

2026 yılı Ramazan ayına kısa bir süre kala Adıyaman'da oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Güncel imsakiyeye göre Adıyaman'da Ramazan ayının ilk ve son gününe ait vakitler netleşti.

Adıyaman'da İlk Sahur Ne Zaman, Saat Kaçta?

Adıyaman'da 2026 Ramazan ayının ilk sahuru, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 05:44'te yapılacak. Bu saatten itibaren yeme ve içme sona erecek, ilk oruç için niyet edilecek.

Adıyaman'da İlk İftar Saat Kaçta Yapılacak?

Ramazan ayının ilk iftarı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18:16'da açılacak. Akşam ezanıyla birlikte oruçlar açılacak ve ilk iftar yapılacak.

Adıyaman'da Sahur ve İftar Saatleri Ramazan Boyunca Nasıl Değişiyor?

2026 Ramazan imsakiyesine göre Adıyaman'da:

  • Sahur vakitleri 05:44'ten 05:05'e kadar giderek erkene çekiliyor.

  • İftar saatleri ise 18:16'dan 18:44'e kadar kademeli olarak geçe kalıyor.

  • Ramazan'ın son günü olan 19 Mart 2026 Perşembe günü sahur 05:05, iftar 18:44 olarak uygulanacak.

Adıyaman Ramazan İmsakiyesi 2026

Gün Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı
1 19 Şubat 2026 Perşembe 05:44 07:05 12:46 15:48 18:16 19:32
2 20 Şubat 2026 Cuma 05:43 07:04 12:46 15:48 18:17 19:33
3 21 Şubat 2026 Cumartesi 05:42 07:03 12:46 15:49 18:18 19:34
4 22 Şubat 2026 Pazar 05:41 07:01 12:45 15:50 18:20 19:35
5 23 Şubat 2026 Pazartesi 05:40 07:00 12:45 15:51 18:21 19:36
6 24 Şubat 2026 Salı 05:38 06:59 12:45 15:51 18:22 19:37
7 25 Şubat 2026 Çarşamba 05:37 06:57 12:45 15:52 18:23 19:38
8 26 Şubat 2026 Perşembe 05:36 06:56 12:45 15:53 18:24 19:39
9 27 Şubat 2026 Cuma 05:35 06:55 12:45 15:53 18:25 19:40
10 28 Şubat 2026 Cumartesi 05:33 06:53 12:45 15:54 18:26 19:41
11 01 Mart 2026 Pazar 05:32 06:52 12:44 15:55 18:27 19:42
12 02 Mart 2026 Pazartesi 05:30 06:51 12:44 15:55 18:28 19:43
13 03 Mart 2026 Salı 05:29 06:49 12:44 15:56 18:29 19:44
14 04 Mart 2026 Çarşamba 05:28 06:48 12:44 15:56 18:30 19:45
15 05 Mart 2026 Perşembe 05:26 06:46 12:43 15:57 18:31 19:46
16 06 Mart 2026 Cuma 05:25 06:45 12:43 15:58 18:32 19:47
17 07 Mart 2026 Cumartesi 05:23 06:43 12:43 15:58 18:33 19:48
18 08 Mart 2026 Pazar 05:22 06:42 12:43 15:59 18:34 19:49
19 09 Mart 2026 Pazartesi 05:20 06:41 12:43 15:59 18:35 19:50
20 10 Mart 2026 Salı 05:19 06:39 12:42 16:00 18:36 19:51
21 11 Mart 2026 Çarşamba 05:17 06:38 12:42 16:00 18:37 19:52
22 12 Mart 2026 Perşembe 05:16 06:36 12:42 16:01 18:37 19:53
23 13 Mart 2026 Cuma 05:14 06:35 12:41 16:01 18:38 19:54
24 14 Mart 2026 Cumartesi 05:13 06:33 12:41 16:02 18:39 19:55
25 15 Mart 2026 Pazar 05:11 06:32 12:41 16:02 18:40 19:56
26 16 Mart 2026 Pazartesi 05:10 06:30 12:41 16:03 18:41 19:57
27 17 Mart 2026 Salı 05:08 06:29 12:40 16:03 18:42 19:58
28 18 Mart 2026 Çarşamba 05:07 06:27 12:40 16:04 18:43 19:59
29 19 Mart 2026 Perşembe 05:05 06:26 12:40 16:04 18:44 20:00

