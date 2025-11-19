Adıyaman TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Adıyaman TOKİ Peşinat Kaç TL? Adıyaman TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Adıyaman Konut Fiyatları 2025

Adıyaman'da TOKİ'nin 500 bin sosyal konuttan oluşan yeni projesi büyük ilgi gördü. Başvurular devam ederken vatandaşlar 2025 yılı için açıklanan ödeme planını, peşinat tutarlarını ve aylık taksit miktarlarını araştırıyor. Adıyaman TOKİ 1+1 ve 2+1 konut fiyatları, taksit başlangıç tarihi ve başvuru şartları netleşti. Peki Adıyaman TOKİ aylık ödeme ne kadar? Peşinat kaç TL? Taksitler ne zaman başlayacak? İşte Adıyaman'a özel TOKİ ödeme planı…
Adıyaman TOKİ Ödeme Planı 2025
Adıyaman, TOKİ ödeme sisteminde Anadolu illeri kapsamında yer aldığı için projede standart ödeme modeli geçerli olacak:
- %10 peşinat,
- 240 ay (20 yıl) vade,
- 6 ayda bir memur maaş artış oranına göre güncellenen taksitler
Konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor.
Adıyaman TOKİ Taksitleri Ne Kadar?
TOKİ'nin yeni açıklanan ödeme tablosuna göre Adıyaman'da başlangıç taksitleri:
- 1+1 dairelerde: 6.750 TL
- 65 m² 2+1 dairelerde: 8.250 TL
- 80 m² 2+1 dairelerde: 9.938 TL
Bu taksitler memur maaş katsayısına göre 6 ayda bir güncellenecek.
Adıyaman TOKİ Peşinat Kaç TL?
Adıyaman TOKİ projelerinde uygulanacak peşinat tutarları şu şekilde:
- 55 m² 1+1: 180.000 TL
- 65 m² 2+1: 220.000 TL
- 80 m² 2+1: 265.000 TL
Peşinat, hak sahiplerinin sözleşme günü yatırılacak.
Adıyaman TOKİ 1+1 – 2+1 Daire Fiyatları ve Aylık Taksit Hesaplaması
Adıyaman'da satışa sunulan konut tiplerine göre ödeme planı şöyledir:
55 m² – 1+1 Konutlar
- Peşinat: 180.000 TL
- Aylık taksit: 6.750 TL
- Vade: 240 ay
65 m² – 2+1 Konutlar
- Peşinat: 220.000 TL
- Aylık taksit: 8.250 TL
- Vade: 240 ay
80 m² – 2+1 Konutlar
- Peşinat: 265.000 TL
- Aylık taksit: 9.938 TL
- Vade: 240 ay
Adıyaman TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlayacak?
Adıyaman'da taksit ödemeleri, hak sahibinin sözleşme imzaladığı ayı takip eden ay başlayacak. Örneğin sözleşme Aralık ayında imzalanırsa, ilk taksit Ocak ayında ödenmeye başlayacak.
Adıyaman TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?
Adıyaman'da vatandaşlar başvurularını şu kanallar üzerinden yapabilir:
- e-Devlet,
- Ziraat Bankası,
- Halkbank,
- Emlak Katılım Bankası
Başvuru ücreti 5.000 TL olup, son başvuru tarihi 19 Aralık 2025.
Adıyaman'da TOKİ Konut Fiyatları 2025
Adıyaman'da satışa çıkan konutların başlangıç fiyatı 1 milyon 800 bin TL. Daire büyüdükçe toplam ödeme tutarı artıyor. Taksitler ise memur maaş artışına bağlı olarak 6 ayda bir güncellenecek.
Adıyaman TOKİ Ödeme Planı 2025
- %10 peşinat
- 240 ay vade
- 6.750 TL'den başlayan taksitler
- Peşinat sözleşmede ödenecek
- İlk taksit bir ay sonra başlayacak
- 1+1 ve 2+1 ödeme planları duyuruldu
Adıyaman'da TOKİ'den uygun şartlarla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 2025 ödeme planı tüm ayrıntılarıyla belirlenmiş durumda.
