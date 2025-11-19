GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,42
EURO
48,86
STERLİN
55,55
GRAM
5.735,69
ÇEYREK
9.439,86
YARIM ALTIN
18.791,07
CUMHURİYET ALTINI
37.406,02
YAŞAM Haberleri

Adıyaman TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Adıyaman TOKİ Peşinat Kaç TL? Adıyaman TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Adıyaman Konut Fiyatları 2025

- Güncelleme Tarihi:

Adıyaman TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Adıyaman TOKİ Peşinat Kaç TL? Adıyaman TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Adıyaman Konut Fiyatları 2025

Adıyaman'da TOKİ'nin 500 bin sosyal konuttan oluşan yeni projesi büyük ilgi gördü. Başvurular devam ederken vatandaşlar 2025 yılı için açıklanan ödeme planını, peşinat tutarlarını ve aylık taksit miktarlarını araştırıyor. Adıyaman TOKİ 1+1 ve 2+1 konut fiyatları, taksit başlangıç tarihi ve başvuru şartları netleşti. Peki Adıyaman TOKİ aylık ödeme ne kadar? Peşinat kaç TL? Taksitler ne zaman başlayacak? İşte Adıyaman'a özel TOKİ ödeme planı…

Adıyaman TOKİ Ödeme Planı 2025

Adıyaman, TOKİ ödeme sisteminde Anadolu illeri kapsamında yer aldığı için projede standart ödeme modeli geçerli olacak:

- %10 peşinat,

- 240 ay (20 yıl) vade,

- 6 ayda bir memur maaş artış oranına göre güncellenen taksitler

Konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor.

Adıyaman TOKİ Taksitleri Ne Kadar?

TOKİ'nin yeni açıklanan ödeme tablosuna göre Adıyaman'da başlangıç taksitleri:

- 1+1 dairelerde: 6.750 TL

- 65 m² 2+1 dairelerde: 8.250 TL

- 80 m² 2+1 dairelerde: 9.938 TL

Bu taksitler memur maaş katsayısına göre 6 ayda bir güncellenecek.

Adıyaman TOKİ Peşinat Kaç TL?

Adıyaman TOKİ projelerinde uygulanacak peşinat tutarları şu şekilde:

- 55 m² 1+1: 180.000 TL

- 65 m² 2+1: 220.000 TL

- 80 m² 2+1: 265.000 TL

Peşinat, hak sahiplerinin sözleşme günü yatırılacak.

Adıyaman TOKİ 1+1 – 2+1 Daire Fiyatları ve Aylık Taksit Hesaplaması

Adıyaman'da satışa sunulan konut tiplerine göre ödeme planı şöyledir:

55 m² – 1+1 Konutlar

- Peşinat: 180.000 TL

- Aylık taksit: 6.750 TL

- Vade: 240 ay

65 m² – 2+1 Konutlar

- Peşinat: 220.000 TL

- Aylık taksit: 8.250 TL

- Vade: 240 ay

80 m² – 2+1 Konutlar

- Peşinat: 265.000 TL

- Aylık taksit: 9.938 TL

- Vade: 240 ay

Adıyaman TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlayacak?

Adıyaman'da taksit ödemeleri, hak sahibinin sözleşme imzaladığı ayı takip eden ay başlayacak. Örneğin sözleşme Aralık ayında imzalanırsa, ilk taksit Ocak ayında ödenmeye başlayacak.

Adıyaman TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adıyaman'da vatandaşlar başvurularını şu kanallar üzerinden yapabilir:

- e-Devlet,

- Ziraat Bankası,

- Halkbank,

- Emlak Katılım Bankası

Başvuru ücreti 5.000 TL olup, son başvuru tarihi 19 Aralık 2025.

Adıyaman'da TOKİ Konut Fiyatları 2025

Adıyaman'da satışa çıkan konutların başlangıç fiyatı 1 milyon 800 bin TL. Daire büyüdükçe toplam ödeme tutarı artıyor. Taksitler ise memur maaş artışına bağlı olarak 6 ayda bir güncellenecek.

Adıyaman TOKİ Ödeme Planı 2025

- %10 peşinat

- 240 ay vade

- 6.750 TL'den başlayan taksitler

- Peşinat sözleşmede ödenecek

- İlk taksit bir ay sonra başlayacak

- 1+1 ve 2+1 ödeme planları duyuruldu

Adıyaman'da TOKİ'den uygun şartlarla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 2025 ödeme planı tüm ayrıntılarıyla belirlenmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER