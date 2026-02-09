GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Afyonkarahisar’a Bugün Kar Yağacak mı 2026? Afyonkarahisar’da Bu Gün Yağmur Yağacak Mı? Afyonkarahisar Hava Durumu

- Güncelleme Tarihi:

Afyonkarahisar'a Bugün Kar Yağacak mı 2026? Afyonkarahisar'da Bu Gün Yağmur Yağacak Mı? Afyonkarahisar Hava Durumu
Meteoroloji’den alınan son verilere göre Afyonkarahisar’da önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor; ancak yağışlı hava etkisini gösterecek.

Afyonkarahisar'da kış mevsiminin etkileri sürerken, vatandaşlar gözünü gökyüzüne çevirdi.

Meteoroloji'nin son tahminleri, şehirde dondurucu soğuklardan ziyade yağmurlu bir havanın hakim olacağını gösteriyor.

Afyonkarahisar Hava Durumu Nasıl?

9 Şubat Pazartesi günü Afyonkarahisar'da gökyüzü çok bulutlu bir seyir izleyecek. Gün içinde sıcaklıklar 4°C ile 12°C aralığında değişecek. 

Afyonkarahisar'da Bu Gün Yağmur Var Mı?

Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının 2°C ile 10°C arasında seyretmesi ve yağışların genellikle yağmur şeklinde düşmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar 5 Günlük Hava Durumu

9 Şubat Pazartesi – Çok Bulutlu – 4°C / 12°C

10 Şubat Salı – Hafif Yağmurlu – 4°C / 10°C

11 Şubat Çarşamba – Yağmurlu – 3°C / 10°C

12 Şubat Perşembe – Yağmurlu – 2°C / 8°C

13 Şubat Cuma – Yağmurlu – 5°C / 9°C



