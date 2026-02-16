Afyonkarahisar Ramazan İmsakiyesi 2026: Afyonkarahisar’da ilk sahur ve ilk oruç ne zaman, saat kaçta?

2026 yılı Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Afyonkarahisar'da oruç tutacak vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Güncel imsakiyeye göre Afyonkarahisar'da Ramazan ayının ilk ve son gününe ait vakitler belli oldu.
Afyonkarahisar'da İlk Sahur Ne Zaman, Saat Kaçta?
Afyonkarahisar'da 2026 Ramazan ayının ilk sahuru, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 06:15'te yapılacak. Bu saatten sonra yeme ve içme sona erecek, ilk oruç için niyet edilecek.
Afyonkarahisar'da İlk İftar Saat Kaçta Yapılacak?
Ramazan ayının ilk iftarı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18:46'da açılacak. Akşam ezanıyla birlikte ilk oruçlar açılmış olacak.
Afyonkarahisar'da Sahur ve İftar Saatleri Ramazan Boyunca Nasıl Değişiyor?
2026 Ramazan imsakiyesine göre Afyonkarahisar'da:
-
Sahur vakitleri 06:15'ten 05:35'e kadar giderek erkene çekiliyor.
-
İftar saatleri 18:46'dan 19:15'e kadar kademeli olarak geçe doğru ilerliyor.
-
Ramazan'ın son günü olan 19 Mart 2026 Perşembe günü sahur 05:35, iftar 19:15 olarak uygulanacak.
Afyonkarahisar Ramazan İmsakiyesi 2026
|Gün
|Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı
|1
|19 Şubat 2026 Perşembe
|06:15
|07:37
|13:17
|16:17
|18:46
|20:03
|2
|20 Şubat 2026 Cuma
|06:14
|07:36
|13:17
|16:18
|18:47
|20:04
|3
|21 Şubat 2026 Cumartesi
|06:13
|07:35
|13:16
|16:19
|18:48
|20:05
|4
|22 Şubat 2026 Pazar
|06:12
|07:33
|13:16
|16:19
|18:49
|20:06
|5
|23 Şubat 2026 Pazartesi
|06:10
|07:32
|13:16
|16:20
|18:50
|20:07
|6
|24 Şubat 2026 Salı
|06:09
|07:31
|13:16
|16:21
|18:51
|20:08
|7
|25 Şubat 2026 Çarşamba
|06:08
|07:29
|13:16
|16:22
|18:53
|20:09
|8
|26 Şubat 2026 Perşembe
|06:07
|07:28
|13:16
|16:22
|18:54
|20:10
|9
|27 Şubat 2026 Cuma
|06:05
|07:27
|13:16
|16:23
|18:55
|20:11
|10
|28 Şubat 2026 Cumartesi
|06:04
|07:25
|13:15
|16:24
|18:56
|20:12
|11
|01 Mart 2026 Pazar
|06:02
|07:24
|13:15
|16:24
|18:57
|20:13
|12
|02 Mart 2026 Pazartesi
|06:01
|07:22
|13:15
|16:25
|18:58
|20:14
|13
|03 Mart 2026 Salı
|06:00
|07:21
|13:15
|16:26
|18:59
|20:15
|14
|04 Mart 2026 Çarşamba
|05:58
|07:19
|13:15
|16:26
|19:00
|20:16
|15
|05 Mart 2026 Perşembe
|05:57
|07:18
|13:14
|16:27
|19:01
|20:17
|16
|06 Mart 2026 Cuma
|05:55
|07:16
|13:14
|16:28
|19:02
|20:18
|17
|07 Mart 2026 Cumartesi
|05:54
|07:15
|13:14
|16:28
|19:03
|20:19
|18
|08 Mart 2026 Pazar
|05:52
|07:13
|13:14
|16:29
|19:04
|20:20
|19
|09 Mart 2026 Pazartesi
|05:51
|07:12
|13:13
|16:29
|19:05
|20:21
|20
|10 Mart 2026 Salı
|05:49
|07:10
|13:13
|16:30
|19:06
|20:22
|21
|11 Mart 2026 Çarşamba
|05:48
|07:09
|13:13
|16:31
|19:07
|20:23
|22
|12 Mart 2026 Perşembe
|05:46
|07:07
|13:13
|16:31
|19:08
|20:24
|23
|13 Mart 2026 Cuma
|05:44
|07:06
|13:12
|16:32
|19:09
|20:25
|24
|14 Mart 2026 Cumartesi
|05:43
|07:04
|13:12
|16:32
|19:10
|20:26
|25
|15 Mart 2026 Pazar
|05:41
|07:03
|13:12
|16:33
|19:11
|20:27
|26
|16 Mart 2026 Pazartesi
|05:40
|07:01
|13:12
|16:33
|19:12
|20:28
|27
|17 Mart 2026 Salı
|05:38
|07:00
|13:11
|16:34
|19:13
|20:30
|28
|18 Mart 2026 Çarşamba
|05:36
|06:58
|13:11
|16:34
|19:14
|20:31
|29
|19 Mart 2026 Perşembe
|05:35
|06:57
|13:11
|16:35
|19:15
|20:32
