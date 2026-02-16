Ağrı Ramazan İmsakiyesi 2026: Ağrı’da ilk sahur ve ilk oruç ne zaman, saat kaçta?

2026 yılı Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Ağrı'da oruç tutacak vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Güncel imsakiyeye göre Ağrı'da Ramazan ayının ilk ve son gününe ait saatler netleşti.
Ağrı'da İlk Sahur Ne Zaman, Saat Kaçta?
Ağrı'da 2026 Ramazan ayının ilk sahuru, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 05:25'te yapılacak. Bu saatten sonra yeme ve içme sona erecek ve ilk oruç için niyet edilecek.
Ağrı'da İlk İftar Saat Kaçta Yapılacak?
Ramazan ayının ilk iftarı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 17:55'te açılacak. Akşam ezanıyla birlikte ilk oruçlar açılmış olacak.
Ağrı'da Sahur ve İftar Saatleri Ramazan Boyunca Nasıl Değişiyor?
2026 Ramazan imsakiyesine göre Ağrı'da:
-
Sahur vakitleri 05:25'ten 04:43'e kadar kademeli olarak erkene çekiliyor.
-
İftar saatleri 17:55'ten 18:25'e kadar giderek geçe kalıyor.
-
Ramazan'ın son günü olan 19 Mart 2026 Perşembe günü sahur 04:43, iftar ise 18:25 olacak.
Ağrı Ramazan İmsakiyesi 2026
|Gün
|Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı
|1
|19 Şubat 2026 Perşembe
|05:25
|06:49
|12:27
|15:26
|17:55
|19:13
|2
|20 Şubat 2026 Cuma
|05:24
|06:47
|12:27
|15:26
|17:56
|19:14
|3
|21 Şubat 2026 Cumartesi
|05:23
|06:46
|12:26
|15:27
|17:57
|19:15
|4
|22 Şubat 2026 Pazar
|05:22
|06:45
|12:26
|15:28
|17:58
|19:16
|5
|23 Şubat 2026 Pazartesi
|05:20
|06:43
|12:26
|15:29
|17:59
|19:17
|6
|24 Şubat 2026 Salı
|05:19
|06:42
|12:26
|15:30
|18:00
|19:18
|7
|25 Şubat 2026 Çarşamba
|05:18
|06:40
|12:26
|15:30
|18:02
|19:19
|8
|26 Şubat 2026 Perşembe
|05:16
|06:39
|12:26
|15:31
|18:03
|19:20
|9
|27 Şubat 2026 Cuma
|05:15
|06:37
|12:26
|15:32
|18:04
|19:21
|10
|28 Şubat 2026 Cumartesi
|05:13
|06:36
|12:25
|15:33
|18:05
|19:22
|11
|01 Mart 2026 Pazar
|05:12
|06:35
|12:25
|15:33
|18:06
|19:23
|12
|02 Mart 2026 Pazartesi
|05:11
|06:33
|12:25
|15:34
|18:07
|19:24
|13
|03 Mart 2026 Salı
|05:09
|06:32
|12:25
|15:35
|18:08
|19:25
|14
|04 Mart 2026 Çarşamba
|05:08
|06:30
|12:25
|15:35
|18:09
|19:27
|15
|05 Mart 2026 Perşembe
|05:06
|06:29
|12:24
|15:36
|18:10
|19:28
|16
|06 Mart 2026 Cuma
|05:05
|06:27
|12:24
|15:37
|18:11
|19:29
|17
|07 Mart 2026 Cumartesi
|05:03
|06:25
|12:24
|15:37
|18:12
|19:30
|18
|08 Mart 2026 Pazar
|05:01
|06:24
|12:24
|15:38
|18:14
|19:31
|19
|09 Mart 2026 Pazartesi
|05:00
|06:22
|12:23
|15:39
|18:15
|19:32
|20
|10 Mart 2026 Salı
|04:58
|06:21
|12:23
|15:39
|18:16
|19:33
|21
|11 Mart 2026 Çarşamba
|04:57
|06:19
|12:23
|15:40
|18:17
|19:34
|22
|12 Mart 2026 Perşembe
|04:55
|06:18
|12:23
|15:40
|18:18
|19:35
|23
|13 Mart 2026 Cuma
|04:53
|06:16
|12:22
|15:41
|18:19
|19:36
|24
|14 Mart 2026 Cumartesi
|04:52
|06:15
|12:22
|15:42
|18:20
|19:37
|25
|15 Mart 2026 Pazar
|04:50
|06:13
|12:22
|15:42
|18:21
|19:38
|26
|16 Mart 2026 Pazartesi
|04:48
|06:11
|12:22
|15:43
|18:22
|19:40
|27
|17 Mart 2026 Salı
|04:47
|06:10
|12:21
|15:43
|18:23
|19:41
|28
|18 Mart 2026 Çarşamba
|04:45
|06:08
|12:21
|15:44
|18:24
|19:42
|29
|19 Mart 2026 Perşembe
|04:43
|06:07
|12:21
|15:44
|18:25
|19:43
Kaynak: Haber Merkezi