Son Dakika
YAŞAM Haberleri

AK Partiye katılan Necati Koç kimdir? Sarayönü Belediye Başkanı kim hangi partide Sarayönü nereye bağlı

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Konya'da yeniden Refah Partisi adına seçime girerek Sarayönü ilçe Belediye Başkanı olan Necati Koç AK Parti'ye geçti.

AK Parti'ye geçen Necati Koç Kimdir

Konya'nın Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde 5 Eylül 1979 tarihinde doğan Necati Koç, Sarayönü İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ön Lisans Programı ve ardından Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamladı. İş hayatına Ladik Belediyesinde başladı. Sırasıyla Ladik'in eski belediye başkanlarından Sayın Beyhan Külahlı, Sayın Şükrü Tınas ve Sayın Kazım Torlak‘ın sekreterliğini yürüttü. 6360 sayılı Kanun ile Ladik Belde Belediyesinin kapanmasının ardından Sarayönü Kaymakamlığında Özel Kalem olarak göreve başladı. Sırasıyla Kaymakam Sayın Harun Yücel (Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi), Kaymakam Sayın Tarık Bahadır (İçişleri  Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı), Kaymakam Sayın Abdulkadir Okay, Kaymakam Vekili Sayın Zafer Şahin ve Kaymakam Sayın Lütfullah Göktaş'ın sekreterliğini yürüttü. Yeniden Refah Partisi Sarayönü Belediye Başkan Adayı olan Necati Koç, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde elde ettiği başarı neticesinde Sarayönü Belediye Başkanı oldu.

Necati Koç, evli ve 3 çocuk babasıdır.

