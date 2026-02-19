Televizyon yayıncılığında ve günlük zaman yönetiminde sıkça karşılaştığımız bu süreyi hesaplamak için saatleri ve dakikaları adım adım netleştirelim.
Akşam 11'e çeyrek kala başlayan bir televizyon programı gece 1'i çeyrek geçe bitiyorsa program toplam kaç dakika sürmüştür?
Öncelikle başlangıç ve bitiş saatlerini dijital formata dönüştürelim:
-
Başlangıç Saati: Akşam 11'e (23:00) çeyrek kala, yani 22:45.
-
Bitiş Saati: Gece 1'i (01:00) çeyrek geçe, yani 01:15.
Süre Hesaplama:
-
Başlangıçtan Gece Yarısına Kadar:
-
22:45'ten 23:45'e kadar: 60 dakika (1 saat)
-
23:45'ten 00:00'a kadar: 15 dakika
-
Ara Toplam: 75 dakika
-
-
Gece Yarısından Bitiş Saatine Kadar:
-
00:00'dan 01:15'e kadar: 75 dakika (1 saat 15 dakika)
-
-
Toplam Süre:
-
$75 + 75 = 150$ dakika.
-
Cevap: 150
Kaynak: Haber Merkezi