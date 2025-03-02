Aksaray’a kar geri dönüyor! Aksaray’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi!

Aksaray'da Yağış Var Mı?
Aksaray'da bugün sabah saatlerinde etkili olan sisli hava, yerini güneşe bıraktı. Güneşli havanın etkisiyle hava sıcaklığı 14-15 dereceye kadar yükselirken, yeni hafta yağışlı hava koşullarıyla başlayacak.
Aksaray'da Kar Var Mı?
Aksaray'ın bazı ilçelerinde 3 Mart Pazartesi günü yağış beklenirken, bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur görülecek. Şehir genelinde hava koşullarının sertleşmesi bekleniyor.
Aksaray'da Sıcaklık Artacak Mı?
Bugün hava sıcaklığı 14-15 dereceye kadar yükselmiş olsa da önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda ciddi bir artış beklenmiyor. Aksine, yağışlı hava dalgasının etkisiyle soğuma yaşanacak.
Aksaray'da Sıcaklık Düşecek Mi?
Evet, hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava serinleyecek ve Aksaray'da şubat ayının son günlerindeki bahar havası yerini kış şartlarına bırakacak.
Aksaray'da Bugün Yağış Var Mı?
Bugün Aksaray'da yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde sisli bir hava gözlemlenirken, ilerleyen saatlerde güneşli bir gün yaşanıyor.
Yarın Aksaray'da Yağış Var Mı?
3 Mart Pazartesi günü Aksaray'ın bazı ilçelerinde yağış görülecek. Yağışın karla karışık yağmur şeklinde düşmesi beklenen bölgeler de var. Şehir genelinde yağışlı hava 5 Mart Çarşamba gününe kadar etkili olacak.
Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aksaray için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Aksaray hava durumu Sisli, sıcaklık 13°
Yarın için Aksaray hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 9°
4 Mart 2025 Salı Aksaray hava durumu Sisli, sıcaklık 12°
5 Mart 2025 Çarşamba Aksaray hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°
Kaynak: Haber Merkezi