Aksaray’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Aksaray’da okul var mı, yok mu? Aksaray Valiliği açıklama yaptı mı?
2 Ocak’ta okulların tatil olup olmadığı olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü illerde yaşayan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Valiliklerden peş peşe açıklama gelirken birçok kişi de “Yarın okullar tatil mi?“ sorusuna yanıt arıyor. Peki Aksaray’da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...
2 Ocak Cuma Günü Aksaray'da Okullar Var mı, Yok mu?
Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yağan kar yağışıyla oluşması muhtemel buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”