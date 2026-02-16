Aksaray Ramazan İmsakiyesi 2026: Aksaray’da ilk sahur ve ilk oruç ne zaman, saat kaçta?

2026 yılı Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Aksaray'da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini merak etmeye başladı. Dini vecibelerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler için hazırlanan 2026 Aksaray imsakiyesi, sahurdan iftara tüm vakitleri net şekilde ortaya koyuyor.
İşte güncel ve doğru verilere göre Aksaray Ramazan imsakiyesi detayları.
Aksaray'da İlk Sahur Ne Zaman, Saat Kaçta?
2026 yılında Ramazan ayının ilk orucu için Aksaray'da ilk sahura:
-
Tarih: 19 Şubat 2026 Perşembe
-
İmsak: 06:01
saatinde kalkılacak. Bu saatten sonra yeme ve içme sona erecek, ilk oruç için niyet edilecek.
Aksaray'da İlk İftar Saat Kaçta Yapılacak?
Aksaray'da Ramazan ayının ilk iftarı:
-
Tarih: 19 Şubat 2026 Perşembe
-
Akşam: 18:33
saatinde açılacak.
Aksaray 2026 Ramazan İmsakiyesi
|Gün
|Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|19 Şubat 2026 Perşembe
|06:01
|07:23
|13:03
|16:04
|18:33
|19:49
|2
|20 Şubat 2026 Cuma
|06:00
|07:22
|13:03
|16:04
|18:34
|19:50
|3
|21 Şubat 2026 Cumartesi
|05:59
|07:20
|13:03
|16:05
|18:35
|19:51
|4
|22 Şubat 2026 Pazar
|05:58
|07:19
|13:02
|16:06
|18:36
|19:52
|5
|23 Şubat 2026 Pazartesi
|05:57
|07:18
|13:02
|16:07
|18:37
|19:53
|6
|24 Şubat 2026 Salı
|05:55
|07:16
|13:02
|16:07
|18:38
|19:54
|7
|25 Şubat 2026 Çarşamba
|05:54
|07:15
|13:02
|16:08
|18:39
|19:55
|8
|26 Şubat 2026 Perşembe
|05:53
|07:14
|13:02
|16:09
|18:40
|19:56
|9
|27 Şubat 2026 Cuma
|05:51
|07:12
|13:02
|16:10
|18:41
|19:57
|10
|28 Şubat 2026 Cumartesi
|05:50
|07:11
|13:01
|16:10
|18:42
|19:58
|11
|01 Mart 2026 Pazar
|05:49
|07:09
|13:01
|16:11
|18:43
|19:59
|12
|02 Mart 2026 Pazartesi
|05:47
|07:08
|13:01
|16:12
|18:44
|20:00
|13
|03 Mart 2026 Salı
|05:46
|07:07
|13:01
|16:12
|18:45
|20:01
|14
|04 Mart 2026 Çarşamba
|05:44
|07:05
|13:01
|16:13
|18:46
|20:02
|15
|05 Mart 2026 Perşembe
|05:43
|07:04
|13:00
|16:13
|18:47
|20:03
|16
|06 Mart 2026 Cuma
|05:41
|07:02
|13:00
|16:14
|18:48
|20:04
|17
|07 Mart 2026 Cumartesi
|05:40
|07:01
|13:00
|16:15
|18:49
|20:05
|18
|08 Mart 2026 Pazar
|05:38
|06:59
|13:00
|16:15
|18:50
|20:06
|19
|09 Mart 2026 Pazartesi
|05:37
|06:58
|13:00
|16:16
|18:51
|20:07
|20
|10 Mart 2026 Salı
|05:35
|06:56
|12:59
|16:16
|18:52
|20:08
|21
|11 Mart 2026 Çarşamba
|05:34
|06:55
|12:59
|16:17
|18:53
|20:09
|22
|12 Mart 2026 Perşembe
|05:32
|06:53
|12:59
|16:17
|18:54
|20:10
|23
|13 Mart 2026 Cuma
|05:31
|06:52
|12:58
|16:18
|18:55
|20:11
|24
|14 Mart 2026 Cumartesi
|05:29
|06:50
|12:58
|16:19
|18:56
|20:12
|25
|15 Mart 2026 Pazar
|05:28
|06:49
|12:58
|16:19
|18:57
|20:13
|26
|16 Mart 2026 Pazartesi
|05:26
|06:47
|12:58
|16:20
|18:58
|20:14
|27
|17 Mart 2026 Salı
|05:24
|06:46
|12:57
|16:20
|18:59
|20:15
|28
|18 Mart 2026 Çarşamba
|05:23
|06:44
|12:57
|16:20
|19:00
|20:16
|29
|19 Mart 2026 Perşembe
|05:21
|06:43
|12:57
|16:21
|19:01
|20:17
