Akşehir’de eski ilkokul binası dikiş nakış kursu oldu
Konya’nın Akşehir ilçesine bağlı Bozlağan Mahallesi’nde bulunan eski ilkokul binası, dikiş nakış kurs merkezi olarak yeniden faaliyete geçti.
Akşehir Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitim Merkezi tarafından Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen "Her Köyde Bir Kursum Olsun" projesi kapsamında Bozlağan Mahallesi'ndeki eski ilkokul binası, dikiş nakış kurs merkezi olarak faaliyet göstermeye başladı. Yeniden düzenlenen okulda, hazır giyime yönelik pratik kesim ve dikiş eğitimleri verilirken, kursiyerler Yerli Malı Haftası'nı da düzenledikleri bir etkinlikle kutladı.
Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Sebahat Kedek, Bozlağan'da uzun zamandır kurs açılmadığını belirterek, "Öğrencilerimiz 17 kişiden oluşmakta, çok güzel işler çıkartıyoruz. Kurs verdiğimiz okulumuz daha önceden harabeydi ama şu anda çok güzel bir yer haline geldi" dedi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Akkurt da, yapılan çalışmalarla kursun açıldığını, bayanlara dikiş ve giyim üzerine kurslar düzenlendiğini ifade etti.
Bozlağan Mahalle Muhtarı Adem Şenol ise okulun temizlik ve düzenlenmelerini yaparak dikiş nakış kursunu açtıklarını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.
