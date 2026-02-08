Aktör Halit Ergenç, Londra’da ne tür bir iş yeri açmıştır? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Ekranların sevilen ismi Halit Ergenç, oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra girişimci kimliğiyle de dikkat çeken isimlerden biridir. Sanatçı, ailesiyle birlikte yaşamının bir kısmını sürdürdüğü Londra'da ticaret dünyasına adım atmıştır.
Aktör Halit Ergenç, Londra'da ne tür bir iş yeri açmıştır?
Ünlü oyuncu, Londra'nın merkezindeki Marylebone bölgesinde "Pide" adını taşıyan bir restoran açmıştır. Modern bir dokunuşla Türk mutfağının geleneksel lezzeti olan pideyi İngiltere'ye taşıyan Ergenç, bu girişimiyle yerel halka ve turistlere butik bir gastronomi deneyimi sunmaktadır. Restoran, hem tasarımı hem de menüsüyle Türk lezzetlerini şık bir konseptte temsil etmektedir.
