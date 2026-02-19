Alacakaranlık adlı ünlü fantastik roman serisinin yazarı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru
Dünya çapında bir fenomen haline gelen ve hem kitap serisiyle hem de beyazperdedeki uyarlamalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alacakaranlık (Twilight) efsanesi, modern fantastik edebiyatın en çok konuşulan eserlerinden biridir.
"Alacakaranlık" adlı ünlü fantastik roman serisinin yazarı hangisidir?
Bu serinin yazarı Stephenie Meyer'dir.
Seri, Bella Swan ve vampir Edward Cullen arasındaki aşkı konu alan dört ana kitaptan oluşur:
Alacakaranlık (Twilight)
Yeni Ay (New Moon)
Tutulma (Eclipse)
Şafak Vakti (Breaking Dawn)
Stephenie Meyer, bu seriyle geleneksel vampir mitlerini modernize etmiş ve özellikle genç-yetişkin (young adult) edebiyat türünde büyük bir çığır açmıştır. Seri, 37 farklı dile çevrilmiş ve dünya genelinde 100 milyondan fazla satış rakamına ulaşmıştır.
