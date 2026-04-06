Alan değişikliği başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Ön başvuru nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 yılı öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme süreci başlıyor. Bakanlık bünyesinde kadrolu olarak görev yapan ve adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler, mezun oldukları yükseköğretim programlarına göre atanabilecekleri alanlar için başvurularını bugünden itibaren gerçekleştirebilecek. Peki, alan değişikliği başvuruları nasıl ve hangi platformdan yapılacak? 2026 yılı alan değişikliği atama takvimi merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

MEB öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme sürecinde ön başvuru aşaması bugün itibarıyla başlıyor. "Ön başvuru” ve "tercih-atama” olmak üzere iki aşamada yürütülecek sürecin ilk adımı olan ön başvurular bugün alınmaya başlanıyor. Peki, alan değişikliği başvuruları nasıl ve hangi platform üzerinden yapılacak? 2026 yılı alan değişikliği atama takvimi merak konusu. MEB Alan Değişikliği Başvuru Tarihleri Ön başvurular 6-10 Nisan tarihleri arasında alınacak. Tercih başvuruları ise 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ön Başvuru Nasıl ve Nereden Yapılır? Ön başvurular, E. Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen süre zarfında "mebbis.meb.gov.tr” veya "personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan "Elektronik Ön Başvuru Formu” aracılığıyla yapılacaktır. Ön başvuruda bulunacak öğretmenler, Elektronik Ön Başvuru Formu'nda yer alacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru öncesinde MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek, eksik veya yanlış bilgilerinin düzeltilmesi için belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talepte bulunacaklardır. Öğretmenlerin, değiştirmek istedikleri alana ait mezuniyet bilgilerini MEBBİS'e işlettirmeleri gerekmektedir. Ön başvuru yapmayan öğretmenler, "Tercih ve Atama” aşamasında tercih başvurusunda bulunamayacaklardır. MEBBİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN ATAMALAR NE ZAMAN? Atama sonuçları 28 Nisan'da açıklanacak. DUYURU VE TAKVİM İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak: Haber Merkezi

