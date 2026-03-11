GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Ali Baba ve Kırk Haramiler masalında mağara kapısını açmak için hangi sihirli söz söylenir?

Ali Baba ve Kırk Haramiler masalında mağara kapısını açmak için hangi sihirli söz söylenir?

Binlerce yıllık Orta Doğu masalları arasında en çok bilinen ve popülerliğini yitirmeyen Ali Baba'nın hikâyesi, tesadüfen öğrenilen bir sırrın büyük bir zenginliğe kapı açışını anlatır.

Ali Baba ve Kırk Haramiler masalında mağara kapısını açmak için hangi sihirli söz söylenir?

Masala göre, Kırk Haramiler'in çaldıkları hazineleri sakladıkları devasa bir kaya ile kapalı mağaranın kapısını açmak için söylenen sihirli söz "Açıl Susam Açıl" ifadesidir. Ali Baba, ormanda odun toplarken haramilerin bu gizli parolayı kullandığını görerek mağaraya girmeyi başarmıştır.

Seçenekleriniz arasındaki durum şöyledir:

  • A) Saçıl Susam Saçıl: Bu ifade, mağaradan çıkarken kapıyı tekrar kapatmak için kullanılan "Kapan Susam Kapan" sözünün zıttı gibi dursa da, kapıyı açan asıl anahtar kelime değildir.

  • B) Susam Açıl Susam: Masalın orijinal metinlerinde ve dünya genelindeki anlatılarında (Open Sesame) en yaygın kabul gören ve doğru olan ritmik diziliş "Açıl Susam Açıl" şeklindedir.

Cevap: B (Susam Açıl Susam / Açıl Susam Açıl)

Kaynak: Haber Merkezi

