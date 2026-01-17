Altın Fiyatlarında Hareketli Dakikalar! 17 Ocak 2026 Gram, Çeyrek ve Has Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Yatırımcıların ve birikim yapanların en çok takip ettiği gram altın fiyatlarında son durum merak konusu. Arama trendlerinde “gram altın fiyatı Konya“ ve “24 ayar altın“ aramaları zirveye tırmanırken, piyasadan gelen son rakamlar alış-satış makasındaki değişimi gözler önüne seriyor. İşte 17 Ocak güncel altın fiyat listesi...

Küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasadaki talep artışı, altın fiyatlarını hareketlendirmeye devam ediyor. Özellikle Konya gibi altına ilginin yüksek olduğu illerde vatandaşlar, "gram altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Piyasa verilerine göre gram altın ve diğer sarrafiye grubu ürünlerde yeni fiyat seviyeleri netleşti.

Gram Altın ve Has Altın Fiyatlarında Son Durum Hafta sonunun gelmesiyle birlikte kuyumcu ve serbest piyasa verileri arasındaki farklar dikkat çekiyor. Güncel verilere göre altın türlerinde fiyatlar şu şekilde seyrediyor:

Has Altın (Toptan): Alış 6.510,28 TL | Satış 6.536,16 TL

Gram Altın: Alış 6.477,73 TL | Satış 6.597,00 TL

Külçe Altın (Toptan): Alış 6.477,73 TL | Satış 6.503,48 TL

Çeyrek ve Yarım Altın Ne Kadar? Düğün ve hediye sezonunun vazgeçilmezi olan çeyrek ve yarım altın fiyatları da yükseliş trendini koruyor. 22 ayar ve 24 ayar seçeneklerine göre değişen fiyatlarda güncel rakamlar şöyle:

Çeyrek Altın: Alış 10.416,61 TL | Satış 10.830,00 TL

Yarım Altın: Alış 20.799,78 TL | Satış 21.660,00 TL

Ata Cumhuriyet Altını: Alış 43.299,95 TL | Satış 44.850,00 TL

Büyük Yatırımcılar İçin Gremse ve Ata Beşli Fiyatları Daha büyük çaplı yatırımlar için tercih edilen altın türlerinde de makas aralığı korunuyor:

Gremse Altın: Alış 104.186,99 TL | Satış 108.300,00 TL

Ata Beşli: Alış 213.658,72 TL | Satış 224.250,00 TL

Reşat ve Hamit Altın: Alış 42.723,13 TL | Satış 44.850,00 TL

Piyasa analistleri, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın bir süre daha devam edebileceğini öngörüyor. Özellikle 22 ayar gram altın ve 24 ayar saf altın arasındaki fark, işçilik maliyetleriyle birlikte yatırımcı kararlarını etkiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi