“Ama haksızlık bu, öyle değil mi?“ sözüyle hatırlanan çizgi film kahramanı Calimero, kafasında hangisiyle dolaşır? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

1970'li ve 80'li yıllarda çocuk olanların hafızasına kazınan, siyah rengi ve kendine has itirazıyla tanınan küçük bir civciv vardı. Her talihsizlik karşısında boynunu büküp kurduğu o meşhur cümle, sadece bir çizgi film repliği olarak kalmamış, günlük dilde de bir sitem ifadesine dönüşmüştür.

"Ama haksızlık bu, öyle değil mi?" sözüyle hatırlanan çizgi film kahramanı Calimero, kafasında hangisiyle dolaşır?

Calimero, ailesindeki diğer sarı civcivlerin aksine siyah doğmuş, bu yüzden kendini her zaman biraz dışlanmış ve şanssız hissetmiştir. Onun bu hüzünlü ama sevimli karakterini tamamlayan en önemli görsel özellik ise, doğduğu andan itibaren başından hiç ayırmadığı beyaz bir nesnedir. Bu nesne, onun bir türlü tam olarak büyüyemediğinin veya dünyadan korunma ihtiyacının bir simgesi gibidir.

Cevap: Yumurta kabuğu.

