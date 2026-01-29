“Ama haksızlık bu, öyle değil mi?“ sözüyle hatırlanan çizgi film kahramanı Calimero, kafasında hangisiyle dolaşır? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
1970'li ve 80'li yıllarda çocuk olanların hafızasına kazınan, siyah rengi ve kendine has itirazıyla tanınan küçük bir civciv vardı. Her talihsizlik karşısında boynunu büküp kurduğu o meşhur cümle, sadece bir çizgi film repliği olarak kalmamış, günlük dilde de bir sitem ifadesine dönüşmüştür.
"Ama haksızlık bu, öyle değil mi?" sözüyle hatırlanan çizgi film kahramanı Calimero, kafasında hangisiyle dolaşır?
Calimero, ailesindeki diğer sarı civcivlerin aksine siyah doğmuş, bu yüzden kendini her zaman biraz dışlanmış ve şanssız hissetmiştir. Onun bu hüzünlü ama sevimli karakterini tamamlayan en önemli görsel özellik ise, doğduğu andan itibaren başından hiç ayırmadığı beyaz bir nesnedir. Bu nesne, onun bir türlü tam olarak büyüyemediğinin veya dünyadan korunma ihtiyacının bir simgesi gibidir.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”