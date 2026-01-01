GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,14
EURO
50,56
STERLİN
58,26
GRAM
6.213,85
ÇEYREK
10.205,14
YARIM ALTIN
20.311,18
CUMHURİYET ALTINI
40.494,13
YAŞAM Haberleri

Amasya’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Amasya’da okul var mı, yok mu? Amasya valiliği açıklama yaptı mı?

Amasya’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Amasya’da okul var mı, yok mu? Amasya valiliği açıklama yaptı mı?

Amasya'da beklenen yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitimle ilgili önleyici tedbirler alındı. Valilik, il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

2 Ocak Cuma Günü Amasya'da Okullar Var mı, Yok mu?

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanma ve tipi riskinin beklendiği belirtildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak 2 Ocak'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Kamu Personeline İdari İzin Uygulaması

Valilik açıklamasında ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin yanı sıra engelli çocuğu bulunan anneler ile kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanlarının da 2 Ocak günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER