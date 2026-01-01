Amasya’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Amasya’da okul var mı, yok mu? Amasya valiliği açıklama yaptı mı?

Amasya'da beklenen yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitimle ilgili önleyici tedbirler alındı. Valilik, il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

2 Ocak Cuma Günü Amasya'da Okullar Var mı, Yok mu?

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanma ve tipi riskinin beklendiği belirtildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak 2 Ocak'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Kamu Personeline İdari İzin Uygulaması

Valilik açıklamasında ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin yanı sıra engelli çocuğu bulunan anneler ile kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanlarının da 2 Ocak günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi