YAŞAM Haberleri

Amasya Ramazan İmsakiyesi 2026: Amasya’da ilk sahur ve ilk oruç ne zaman, saat kaçta?

Güncelleme Tarihi:

Amasya Ramazan İmsakiyesi 2026: Amasya’da ilk sahur ve ilk oruç ne zaman, saat kaçta?

2026 Ramazan ayı öncesinde, Amasya'da yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar vakitleri netleşti. Oruç ibadetini düzenli şekilde yerine getirmek isteyenler için Amasya 2026 imsakiyesini tablo halinde hazırladık.

Amasya'da İlk Sahur ve İlk İftar Ne Zaman?

İlk Sahur

  • Tarih: 19 Şubat 2026 Perşembe

  • İmsak: 05:54

İlk İftar

  • Tarih: 19 Şubat 2026 Perşembe

  • Akşam: 18:22

Amasya 2026 Ramazan İmsakiyesi

Gün Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 19 Şubat 2026 Perşembe 05:54 07:19 12:56 15:53 18:22 19:42
2 20 Şubat 2026 Cuma 05:53 07:17 12:55 15:54 18:24 19:43
3 21 Şubat 2026 Cumartesi 05:52 07:16 12:55 15:55 18:25 19:44
4 22 Şubat 2026 Pazar 05:50 07:15 12:55 15:55 18:26 19:45
5 23 Şubat 2026 Pazartesi 05:49 07:13 12:55 15:56 18:27 19:46
6 24 Şubat 2026 Salı 05:48 07:12 12:55 15:57 18:28 19:47
7 25 Şubat 2026 Çarşamba 05:46 07:10 12:55 15:58 18:29 19:48
8 26 Şubat 2026 Perşembe 05:45 07:09 12:55 15:59 18:31 19:49
9 27 Şubat 2026 Cuma 05:43 07:07 12:54 16:00 18:32 19:50
10 28 Şubat 2026 Cumartesi 05:42 07:06 12:54 16:00 18:33 19:51
11 01 Mart 2026 Pazar 05:40 07:04 12:54 16:01 18:34 19:53
12 02 Mart 2026 Pazartesi 05:39 07:03 12:54 16:02 18:35 19:54
13 03 Mart 2026 Salı 05:37 07:01 12:54 16:03 18:36 19:55
14 04 Mart 2026 Çarşamba 05:36 07:00 12:53 16:03 18:37 19:56
15 05 Mart 2026 Perşembe 05:34 06:58 12:53 16:04 18:39 19:57
16 06 Mart 2026 Cuma 05:33 06:56 12:53 16:05 18:40 19:58
17 07 Mart 2026 Cumartesi 05:31 06:55 12:53 16:05 18:41 19:59
18 08 Mart 2026 Pazar 05:29 06:53 12:53 16:06 18:42 20:00
19 09 Mart 2026 Pazartesi 05:28 06:52 12:52 16:07 18:43 20:01
20 10 Mart 2026 Salı 05:26 06:50 12:52 16:07 18:44 20:03
21 11 Mart 2026 Çarşamba 05:25 06:48 12:52 16:08 18:45 20:04
22 12 Mart 2026 Perşembe 05:23 06:47 12:52 16:09 18:46 20:05
23 13 Mart 2026 Cuma 05:21 06:45 12:51 16:09 18:47 20:06
24 14 Mart 2026 Cumartesi 05:20 06:44 12:51 16:10 18:48 20:07
25 15 Mart 2026 Pazar 05:18 06:42 12:51 16:10 18:50 20:08
26 16 Mart 2026 Pazartesi 05:16 06:40 12:50 16:11 18:51 20:09
27 17 Mart 2026 Salı 05:14 06:39 12:50 16:12 18:52 20:11
28 18 Mart 2026 Çarşamba 05:13 06:37 12:50 16:12 18:53 20:12
29 19 Mart 2026 Perşembe 05:11 06:35 12:50 16:13 18:54 20:13

Kaynak: Haber Merkezi

