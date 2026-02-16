Amasya Ramazan İmsakiyesi 2026: Amasya’da ilk sahur ve ilk oruç ne zaman, saat kaçta?

2026 Ramazan ayı öncesinde, Amasya'da yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar vakitleri netleşti. Oruç ibadetini düzenli şekilde yerine getirmek isteyenler için Amasya 2026 imsakiyesini tablo halinde hazırladık.
Amasya'da İlk Sahur ve İlk İftar Ne Zaman?
İlk Sahur
-
Tarih: 19 Şubat 2026 Perşembe
-
İmsak: 05:54
İlk İftar
-
Tarih: 19 Şubat 2026 Perşembe
-
Akşam: 18:22
Amasya 2026 Ramazan İmsakiyesi
|Gün
|Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|19 Şubat 2026 Perşembe
|05:54
|07:19
|12:56
|15:53
|18:22
|19:42
|2
|20 Şubat 2026 Cuma
|05:53
|07:17
|12:55
|15:54
|18:24
|19:43
|3
|21 Şubat 2026 Cumartesi
|05:52
|07:16
|12:55
|15:55
|18:25
|19:44
|4
|22 Şubat 2026 Pazar
|05:50
|07:15
|12:55
|15:55
|18:26
|19:45
|5
|23 Şubat 2026 Pazartesi
|05:49
|07:13
|12:55
|15:56
|18:27
|19:46
|6
|24 Şubat 2026 Salı
|05:48
|07:12
|12:55
|15:57
|18:28
|19:47
|7
|25 Şubat 2026 Çarşamba
|05:46
|07:10
|12:55
|15:58
|18:29
|19:48
|8
|26 Şubat 2026 Perşembe
|05:45
|07:09
|12:55
|15:59
|18:31
|19:49
|9
|27 Şubat 2026 Cuma
|05:43
|07:07
|12:54
|16:00
|18:32
|19:50
|10
|28 Şubat 2026 Cumartesi
|05:42
|07:06
|12:54
|16:00
|18:33
|19:51
|11
|01 Mart 2026 Pazar
|05:40
|07:04
|12:54
|16:01
|18:34
|19:53
|12
|02 Mart 2026 Pazartesi
|05:39
|07:03
|12:54
|16:02
|18:35
|19:54
|13
|03 Mart 2026 Salı
|05:37
|07:01
|12:54
|16:03
|18:36
|19:55
|14
|04 Mart 2026 Çarşamba
|05:36
|07:00
|12:53
|16:03
|18:37
|19:56
|15
|05 Mart 2026 Perşembe
|05:34
|06:58
|12:53
|16:04
|18:39
|19:57
|16
|06 Mart 2026 Cuma
|05:33
|06:56
|12:53
|16:05
|18:40
|19:58
|17
|07 Mart 2026 Cumartesi
|05:31
|06:55
|12:53
|16:05
|18:41
|19:59
|18
|08 Mart 2026 Pazar
|05:29
|06:53
|12:53
|16:06
|18:42
|20:00
|19
|09 Mart 2026 Pazartesi
|05:28
|06:52
|12:52
|16:07
|18:43
|20:01
|20
|10 Mart 2026 Salı
|05:26
|06:50
|12:52
|16:07
|18:44
|20:03
|21
|11 Mart 2026 Çarşamba
|05:25
|06:48
|12:52
|16:08
|18:45
|20:04
|22
|12 Mart 2026 Perşembe
|05:23
|06:47
|12:52
|16:09
|18:46
|20:05
|23
|13 Mart 2026 Cuma
|05:21
|06:45
|12:51
|16:09
|18:47
|20:06
|24
|14 Mart 2026 Cumartesi
|05:20
|06:44
|12:51
|16:10
|18:48
|20:07
|25
|15 Mart 2026 Pazar
|05:18
|06:42
|12:51
|16:10
|18:50
|20:08
|26
|16 Mart 2026 Pazartesi
|05:16
|06:40
|12:50
|16:11
|18:51
|20:09
|27
|17 Mart 2026 Salı
|05:14
|06:39
|12:50
|16:12
|18:52
|20:11
|28
|18 Mart 2026 Çarşamba
|05:13
|06:37
|12:50
|16:12
|18:53
|20:12
|29
|19 Mart 2026 Perşembe
|05:11
|06:35
|12:50
|16:13
|18:54
|20:13
Kaynak: Haber Merkezi