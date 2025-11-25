Amasya’ya Kar Yağacak mı? Amasya’ya Kar Ne Zaman Yağacak? Amasya’ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Amasya 5 Günlük Hava Durumu

Amasya'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar "Amasya'ya kar yağacak mı?”, "Kar ne zaman gelir?”, "Bugün ya da yarın kar yağacak mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı güncel tahminler, şehirde yağmur ve sis etkisinin devam edeceğini gösteriyor.
Amasya'ya Kar Yağacak mı?
Amasya'da önümüzdeki günlerde yağış bekleniyor ancak sıcaklıklar kar seviyesine inmediği için kar yağışı beklenmiyor. Gündüz sıcaklıklarının 15–17°C civarında seyretmesi kar oluşumunu engelliyor.
Amasya'ya Kar Ne Zaman Yağacak?
Kasım ayının son günlerinde kar ihtimali düşük. Şehirde hava genellikle yağmurlu veya parçalı bulutlu olacak. Kar yağışı için daha güçlü ihtimal Aralık ayının ilk haftaları olarak değerlendiriliyor.
Amasya'ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?
25 Kasım Salı günü Amasya'da sağanak yağış beklenirken sıcaklıklar 7°C ile 15°C arasında seyredecek. 26 Kasım Çarşamba günü ise sisli hava görülecek ve sıcaklıklar 4°C / 17°C aralığında olacak. Her iki günde de değerler kar için yeterli soğuklukta olmadığı için bugün ve yarın Amasya'da kar yağışı beklenmiyor.
Amasya 5 Günlük Hava Durumu
- 25 Kasım Salı – Sağanak Yağışlı – 7°C / 15°C
- 26 Kasım Çarşamba – Sisli – 4°C / 17°C
- 27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – 3°C / 17°C
- 28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – 3°C / 16°C
- 29 Kasım Cumartesi – Yağmurlu – 2°C / 16°C
