Ankara’da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? 25 Aralık 2025 AFAD son depremler listesi

Ankara'da saat 20.48'de bir deprem meydana geldi. KANDİLLİ RASATHANESİ verilerine göre 2.0 büyüklüğünde olan deprem yerin 6.6 km derinliğinde gerçekleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
