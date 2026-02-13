GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

ANKARA’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Ankara’da hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

Ankara'da 2026 Ramazan ayı öncesinde hatimle teravih namazı kılınacak camiler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ankara İl Müftülüğü tarafından açıklanan listede yer alan camilerde ibadet edilmişti. Bu yıl da büyük oranda aynı camilerde hatimli teravih namazı kılınması bekleniyor.

Ankara'da 2026'da Hatimle Teravih Namazı Nerelerde Kılınacak?

2025 yılında yayımlanan resmî listeye göre Ankara'nın birçok ilçe ve merkez camisinde hatimle teravih namazı eda edildi. 2026 Ramazan ayında da bu camilerin yeniden tercih edilmesi öngörülüyor.

Başta Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı olmak üzere birçok ilçede uygulamanın sürmesi bekleniyor.

Geçen Yıl Hangi Camilerde Hatimli Teravih Kılınmıştı?

Geçtiğimiz Ramazan ayında Ankara genelinde belirlenen merkez ve ilçe camilerinde Kur'an-ı Kerim hatmedilerek teravih namazı kılınmıştı. Bu uygulama cemaatten yoğun ilgi görmüştü.

Yetkililerin açıklamalarına göre, 2026 yılında da geçen yılın listesi referans alınarak benzer camilerde namazların devam etmesi planlanıyor.

ANKARA'DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026

 

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

