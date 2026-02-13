ANKARA’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Ankara’da hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

ANKARA'DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Ramazan'da hangi camilerde hatimli teravih kılınacak?

Ankara'da 2026 Ramazan ayı öncesinde hatimle teravih namazı kılınacak camiler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ankara İl Müftülüğü tarafından açıklanan listede yer alan camilerde ibadet edilmişti. Bu yıl da büyük oranda aynı camilerde hatimli teravih namazı kılınması bekleniyor.

Ankara'da 2026'da Hatimle Teravih Namazı Nerelerde Kılınacak?

2025 yılında yayımlanan resmî listeye göre Ankara'nın birçok ilçe ve merkez camisinde hatimle teravih namazı eda edildi. 2026 Ramazan ayında da bu camilerin yeniden tercih edilmesi öngörülüyor.

Başta Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı olmak üzere birçok ilçede uygulamanın sürmesi bekleniyor.

Geçen Yıl Hangi Camilerde Hatimli Teravih Kılınmıştı?

Geçtiğimiz Ramazan ayında Ankara genelinde belirlenen merkez ve ilçe camilerinde Kur'an-ı Kerim hatmedilerek teravih namazı kılınmıştı. Bu uygulama cemaatten yoğun ilgi görmüştü.

Yetkililerin açıklamalarına göre, 2026 yılında da geçen yılın listesi referans alınarak benzer camilerde namazların devam etmesi planlanıyor.

