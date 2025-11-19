Ankara’da Su Kesintisi 19 Kasım 2025: ASKİ Su Kesintisi Listesi, Ankara’da Sular Ne Zaman Gelecek?

Ankara'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü çeşitli ilçelerde planlı ve plansız su kesintileri yaşanıyor. ASKİ, kent genelinde yürütülen arıza giderme, bakım-onarım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle gün boyunca farklı bölgelerde kesintilerin devam edeceğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar "Ankara'da su kesintisi var mı?”, "Sular ne zaman gelecek?” ve "Kesinti ne kadar sürecek?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ankara'da güncel su kesintisi durumu…

Ankara'da Su Kesintisi Var mı?

ASKİ'nin 19 Kasım tarihli duyurusuna göre, Ankara'nın bazı ilçelerinde hem programlı kesintiler hem de acil arıza kaynaklı su kesintileri sürüyor. Kesintilerin şehre göre farklılık gösterdiği, bazı noktalarda tamamen suyun kesildiği, bazı bölgelerde ise basınç düşüklüğü yaşandığı açıklandı.

Kesintilere neden olan başlıca sebepler ise şöyle:

- Şebeke hattında meydana gelen ani arızalar

- Vana ve boru bağlantılarında zorunlu değişimler

- Bakım ve onarım çalışmaları

- Şebeke yenileme ve deplase süreçleri

ASKİ, çalışmalar tamamlandıkça suyun bölgelere kademeli şekilde verileceğini belirtiyor.

Ankara'da Sular Ne Zaman Gelecek?

ASKİ, arızaların büyüklüğüne göre onarım süresinin değiştiğini vurguluyor. Bu nedenle tüm Ankara için tek bir saat verilmesi mümkün değil.

- Küçük çaplı arızalarda su kesintisi birkaç saat içinde gideriliyor.

- Daha büyük hat arızalarında süreç daha uzun sürebiliyor.

- Acil müdahale gerektiren durumlarda ekipler sahada 24 saat esasına göre çalışıyor.

Kesinti yaşanan bölgelerde suyun, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından en kısa sürede yeniden verileceği açıklandı.

Güncel Su Kesintisi Bilgisi Nasıl Sorgulanır?

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, bulundukları ilçeye ve mahalleye göre tüm su kesintisi bilgilerine anlık olarak ulaşabiliyor.

Güncel kesinti durumu için:

- ASKİ'nin resmi web sitesinde yer alan "Su Kesintisi Sorgulama” ekranı kullanılabilir.

- İlçe, mahalle ve saat bilgileri düzenli olarak güncellenmektedir.

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Kaynak: Haber Merkezi